PIL y lecheros de la Llajta pactan bajar los precios

Después de tantas idas y venidas, el sector lechero de Cochabamba y la industria láctea PIL Andina, en presencia del viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Martín Bazurco, firmaron un acuerdo que incluye la rebaja del precio en la compra del litro de leche cruda. El valor de baja de Bs 3,70 a 3,10 para accionistas y a Bs 2,70 para no asociados.



En el documento firmado entre partes se acordó que PIL Andina acopiará, de lunes a viernes, hasta 323.000 litros diarios con un precio de Bs 3,10 para accionistas y Bs 2,70 para no accionistas. En el caso de este último grupo la variable de calidad condicionará el precio de pago y se hace notar que se aplicará a partir del sexto mes de la firma del convenio.



Además se establece que la entrega de leche adicional -el domingo- para productores accionistas y no accionistas tendrá un precio de Bs 1,40 por litro. Con el acuerdo se retoma el acopio de leche el domingo que había sido cortado en abril de este año.



El convenio también establece la revisión trimestral de los volúmenes de acopio en la cuenca lechera de Cochabamba, el comportamiento de precios internacionales y los volúmenes de venta de lácteos en el mercado nacional. En la cita el viceministro Bazurco se comprometió a gestionar mercados estatales para los lácteos, asimismo reforzar los operativos de control de ingreso de derivados lácteos al país.



La semana pasada, el gerente de Administración y Finanzas de PIL Andina, Daniel Aguilar Cabrera, manifestó que la crisis que afronta la empresa se ha profundizado por el estocamiento de más de 12.000 toneladas de leche en polvo en sus almacenes y la caída de la demanda atribuida a la invasión de productos foráneos internados legalmente y vía contrabando y que compiten en precio con la producción nacional.



Desde de la Confederación Boliviana de Productores de Leche (Conboprole), Yhasmany Medrano, indicó que el convenio firmado en Cochabamba es trimestral y que los productores tomaron la decisión para aliviar la compleja situación económica que afronta PIL Andina.



En Santa Cruz



Ejecutivos de PIL Andina y de la Federación de Productores de Leche de Santa Cruz (Fedeple) desde las 9:45 de hoy han iniciado la negociación para definir cupo de acopio, precios y volúmenes de entrega de producción de la cuenda lechera cruceña.

