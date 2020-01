Bolivia coloca bonos por $us 1.000 millones

A más de tres años de haberlo hecho la última vez, el Gobierno de Bolivia colocó bonos por un valor de $us 1.000 millones a 11 años, en el mercado mundial, con un rendimiento equivalente al papel comparable del Tesoro estadounidense más 200 puntos básicos.



El bono, que vence el 20 de marzo de 2028, fue colocado a un precio de $us 99,104 con un cupón del 4,5%, luego de registrarse un interés en los libros de demanda de alrededor de $us 3.000 millones, detalló el servicio de información financiera de Thomson Reuters.



La información, que dio en principio la agencia informativa Reuters en su página oficial, fue confirmada por funcionarios del Gobierno boliviano.

Lectura del Ejecutivo

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante una nota de prensa, hicieron conocer que a pesar de un contexto de alta volatilidad en el mercado internacional, a raíz de la incertidumbre generada por las medidas de política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, precios bajos de commodities, desaceleración económica generalizada, Bolivia logró colocar con éxito bonos en mercados de capital internacionales con un cupón del 4,5%, el más bajo obtenido en emisiones soberanas del Estado Plurinacional.

Se precisó que se mejoraron los cupones alcanzados anteriormente del 4,87% en 2012 y el 5,95% en 2013 respectivamente y en un contexto internacional de subida de tasas de interés. “Esta tercera emisión mejora los resultados obtenidos en las últimas emisiones de bonos soberanos como Ecuador (9,5%), Argentina (6,8%), Honduras (6,2%), Brasil (6%), República Dominicana (5,95%) y Paraguay (5%), con un cupón muy cercano al conseguido por países con calificación de riesgo “grado de inversión”, prueba de que los inversores perciben a Bolivia como un país con menor riesgo crediticio, creíble y confiable”, señala la nota.

Para el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Armando Méndez, esta emisión es el único recurso que le queda al Gobierno, para mantener un gasto público creciente. “El Gobierno está buscando un financiamiento externo, en vez de acudir a la emisión de dinero, lo cual es bueno porque no genera presiones inflacionarias. Como Bolivia tiene un bajo nivel de crédito externo por las condonaciones pasadas, tiene un techo para seguir endeudándose”, dijo