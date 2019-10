Video señala que Obama no saludó a Evo y Correa

Un video de 32 segundos muestra que el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Barack Obama, no le dio la mano a los mandatarios de Ecuador, Rafael Correa, y de Bolivia, Evo Morales. La anécdota sucedió en París.



La grabación titulada "Cool guys and loosers of Paris Climate Summit", que traducida sería "Los populares y perdedores de la Cumbre del Clima de París", muestra al mandatario estadounidense antes de la foto oficial.



Conoce más: EEUU busca una relación de "confianza" con Bolivia



Morales dijo, en la víspera, sentirse discriminado en el evento que congregó a más de 100 mandatarios, porque su intervención en la COP21 fue de cinco minutos, mientras que Obama, habló por cerca de 13 minutos.



"Algunos presidentes como Obama, de qué privilegios gozará, (ha hablado) 13 minutos, nosotros hemos tratado de ser muy respetuosos, siento que también hay una discriminación", aseveró desde Palacio de Gobierno.



Lee también: EEUU dice que "emisario" no podrá llegar a Bolivia



El presidente boliviano sostuvo que no tuvo la oportunidad de reunirse con Obama en el encuentro internacional, más allá de saludos en los pasillos. Admitió también que una de sus debilidades es no hablar el inglés.