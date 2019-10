Mamá de Andrea advierte 'campaña de desprestigio'

"Andrea no está descansando", con esa frase Helen Álvarez habla de la "estrategia" que existe por parte de William K. D., ante el proceso por presunto feminicidio que se abrió, luego que la joven perdió la vida en una situación trágica.



"Hay una estrategia terrible, horrible de desprestigio contra mi hija. Yo sabía que esta familia iba a recurrir a eso, que William K. D. iba a recurruir a eso. Mi hija no puede defenderse, no puede hacer nada", cuenta entre sollozos la comunicadora.



Conoce más: Kushner: “No sé si pudo lastimarse con mi auto”



En entrevista con EL DEBER, que saldrá íntegra mañana en la edición impresa, Álvarez cuenta su percepción sobre lo que sucede dentro del proceso judicial y lamenta que se busque mostrar a Andrea como una mujer "obsesiva".



"Yo estoy aquí, yo estoy aquí para hablar, todos los días, donde tenga que hablar para que se haga justicia (...) Tantas fracturas en su cabecita, esa cabecita que yo tantas veces he peinado, en su cadera, en columna", lamenta la mujer.



Igual puedes leer: Kushner portaba licencia de conducir caducada



Álvarez exigió que con "esa campaña de amedrentamiento" no se busque afectar a todas las mujeres que sufren violencia en el país y que se opte por garantizar justicia ante similares hechos, que todos los días cobran nuevas víctimas.



En entrevista con este medio, el acusado de feminicidio, señaló "no sé si pudo lastimarse con mi auto; no vi ni sentí nada”. Agregó "yo reaccioné con impotencia porque no podría acompañarla", cuando fue trasladada a un centro médico, la madrugada trágica del anterior martes.



La madre de Andrea, contó el martes en la noche en una entrevista televisiva, que Kushner ejercía violencia laboral hacia su hija y que ha ido en aumento esa escalada de violencia.



Conoce más: Mamá de Andrea: "Fue una escalada de violencia"