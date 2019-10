Primera encíclica del papa sobre ecología

El papa Francisco publica la encíclica "Laudato si (Alabado seas). Sobre la protección de la casa común", que constituye su primer documento pontificio sobre ecología.



Esta encíclica es la primera en solitario, ya que la anterior "Lumen fidei", de 2013, solo tuvo que completarla, pues en su mayor parte había sido escrita por su predecesor, Benedicto XVI.



Esta carta del papa Francisco, conocida también como "encíclica verde" por estar dedicada al medio ambiente, se llama "Laudato si" (Alabado seas) por ser la frase inicial del Cántico de las Criaturas de san Francisco de Asís, nombre que eligió Bergoglio al ser elegido pontífice en 2013, un santo vinculado por los católicos a la paz, la pobreza y la protección de la Creación.



Desde el inicio de su pontificado, Francisco se ha referido en numerosas ocasiones a la protección del medio ambiente. Es famosa su frase en la que cita el dicho de un anciano que le dijo: "Dios perdona siempre, los hombre a veces, la Tierra no perdona nunca".



La presente encíclica se suma a la publicada el 5 de julio de 2013 con el tituló de "Lumen fidei" (La luz de la fe), con motivo del año de la Fe y que, aunque se consideró la primera del nuevo papa porque él la completó, había sido escrita por Benedicto XVI.



Cartas solemnes



Las encíclicas son cartas solemnes sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina católica dirigidas por el papa a los obispos y los fieles católicos de todo el mundo.



Tienen su origen en las epístolas del Nuevo Testamento y son los documentos más importantes que escribe el Pontífice.



El texto suele estar redactado en latín, el idioma oficial de la Santa Sede, y traducida a las principales lenguas del mundo, y su título se toma de las primeras palabras del documento.



Benedicto XVI, el predecesor del papa Francisco, publicó tres encíclicas durante sus casi ocho años de pontificado: "Deus caritas est" (Dios es amor), "Spe salvi" (Salvados en la esperanza) y "Caritas in veritate" (Caridad en la verdad).



La primera encíclica



La primera encíclica de la iglesia Católica fue escrita por Benedicto XIV, que fue papa entre 1740 y 1758.



Uno de los papas más prolíficos en encíclicas fue León XIII (1878-1903), que escribió 86; entre ellas, la "Rerum Novarum", la primera gran encíclica social, en 1891.



Pío X (1903-1914) publicó dieciséis y Benedicto XV (1914-1922), catorce.



Pío XI, que fue papa entre 1922 y 1939, escribió treinta, Pío XII (1939-1958), cuarenta y una; y Juan XXIII (1958-1963), ocho.



Pablo VI (1963-1978) redactó siete encíclicas, mientras que Juan Pablo I, que falleció en 1978, a los 33 días de ser elegido Papa, no escribió ninguna.



San Juan Pablo II (1978-2005), cuyo pontificado fue el tercero más largo de la Iglesia, escribió catorce encíclicas, la primera en 1979, "Redemptoris hominis", sobre los principios de su ministerio papal; y la última en 2003, "Ecclesia de Eucharistia", sobre la Eucaristía.



Además de la encíclica "Lumen fidei", esta nueva carta del Papa será también su segundo documento pontificio tras la exhortación apostólica "Evangelii Gaudium" (La alegría del Evangelio), que publicó en noviembre pasado.