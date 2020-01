Sport TV se abre al diálogo por derechos de la Liga

Tras los últimos reclamos y pedidos de los clubes ligueros sobre un aumento a los derechos televisivos, José Quiroga, representante legal de Sport TV, afirmó a DIEZ.bo que él está abierto al diálogo.

"Estoy dispuesto a conversar. Hubo una cita en la que designaron comisiones, pero no asistieron", manifestó Quiroga de manera breve. Quiroga explicó además que se debe respetar el contrato que tiene la Liga con su empresa.

"Los contratos se firman y se respetan, yo me pregunto ¿por qué los auspiciadores comerciales pagan menos? y ¿por qué la gente no asiste a los estadios?", señaló. El contrato con la empresa es hasta el 2020. Quiroga explicó además cual es la diferencia con otros países y por qué en Bolivia se paga menos.

"Los mercados son otros. Ecuador, por ejemplo, tiene dos millones de abonados, en Bolivia 350.000, se debe saber que se manejan otros valores y eso incide, Cotel, Comteco, Entel, no compran, no les interesa el fútbol, mientras que en otros países esas empresas tienen más de 150 mil abonados interesados en este deporte", apuntó.

Los equipos ligueros entre tanto esperan poder llegar a un acuerdo con la actual empresa que tiene los derechos de transmisión, la solicitud de los clubes es que el incremento sea por más de un millón de dólares.

"El contrato que tenemos es hasta el 2020, esto está reconocido por todos los clubes ligueros y estamos dispuestos a cumplir y seguir apoyando el fútbol nacional", aseveró.

Sobre las acusaciones de supuestos actos de corrupción, Quiroga señaló que su empresa no tuvo vínculos con las compañías que fueron acusadas por FIFA. "No dudo que haya existido corrupción en todo el mundo, pero nosotros no participamos con esos dirigentes que están involucrados, nosotros adquirimos derechos de empresas como la hace Globo, Direct TV o ESPN", finalizó.