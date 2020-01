Saúl Paniagua Flores: “El pueblo boliviano está anhelando justicia”

Es el representante de la universidad Gabriel René Moreno, que, junto a otros profesionales del sistema universitario y comisiones legislativas, participará del proceso de evaluación de precandidatos a las elecciones judiciales de octubre.Usted ha sido elegido por la Uagrm delegado para la preselección, ¿cómo recibe este nombramiento?Es una obligación que tenemos como profesionales y como bolivianos si es que queremos que el sistema judicial funcione, ya hemos tenido muchos experimentos y ahora estamos en una coyuntura crucial y no tenemos que fallar. Tenemos que crear las condiciones adecuadas para que esto suceda. Tenemos que construir el procedimiento.Tiene que funcionar, para eso se están tomando los nombres de los mejores profesionales para hacer que esta elección funcione. Si miramos la historia, es un mandato que nos lo dio el libertador Simón Bolívar y que hasta la fecha no se lo ha cumplido.Fueron un desastre, y no lo digo yo, sino los políticos y el país en general, por eso es que debemos poner toda nuestra capacidad para que esto no se repita. El pueblo boliviano está anhelando justicia y es eso lo que nosotros tenemos que lograr.