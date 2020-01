La esposa del afro muerto por Policía publica video

La esposa del afroestadounidense cuya muerte desató protestas esta semana en la ciudad de Charlotte hizo público el viernes un video con dramáticas escenas previas y posteriores a que su marido fuera ultimado por la policía.



Hasta el momento, la policía de Charlotte (Carolina del Norte) se ha negado a hacer públicas imágenes tomadas el martes por sus propias cámaras, que se supone muestran que Keith Lamont Scott, de 43 años, representaba una amenaza para los agentes.



El video grabado con un teléfono por la esposa de la víctima, Rakeyia Scott, entregado por sus abogados a varios medios, incluida la AFP, incrementará la presión sobre las autoridades de Charlotte para dar a conocer sus propias imágenes.



El clip de dos minutos y 16 segundos no muestra precisamente los tiros, pero captura los momentos que llevaron a ellos, cuando la esposa de Scott pedía a los oficiales que no dispararan.



"No le disparen. No le disparen, no tiene arma. No tiene arma. No le disparen", se le escucha decir, al comienzo de la filmación.



"Tiene una TBI, no les va a hacer nada muchachos", dice ella, aparentemente refiriéndose a una lesión cerebral (traumatic brain injury). Varios vecinos dijeron que Scott era minusválido y tenía problemas para hablar.



VIDEO | Un policía acribilla a un hombre negro en EEUU

"Keith, no hagas eso", dice la esposa, un momento antes de que se escuche el sonido de cuatro rápidos disparos, momento en el cual el celular está desviado del lugar de los disparos.



Después Scott yace boca abajo en el asfalto, rodeado de policías.



La noche del jueves, cientos de personas marcharon por las calles de Charlotte, bajo la vigilancia de las fuerzas del orden pese a que regía un toque de queda.



Durante las protestas, que exigían la publicación del video de la policía, se registraron episodios de violencia esporádicos con policías dispersando a un grupo de manifestantes con gases lacrimógenos, pero fue más tranquila que las dos jornadas precedentes. El jueves, la policía aceptó mostrar a los padres de Scott las imágenes registradas durante su muerte, el martes.

Declarado el estado de emergencia en #Charlotte. Otra noche de violencia policial tras el asesinato de un hombre negro. El pueblo se rebela! pic.twitter.com/IVngTlBV3o— Alacant Antifa (@AlacantAntifa) 22 de septiembre de 2016 n