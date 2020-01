Así luce el elenco de Orange is the new black fuera de la prisión

En Orange Is The New Black (Netflix) la mayoría de los personajes principales lucen descuidadas por el contexto de la serie, debido a que las mujeres de la prisión de Litchfiel tienen el cabello sucio, dientes amarillos y nada de maquillaje.

Fuera de los muros de la prisión, las actrices tienen un cambio drástico. Aquí te dejamos una comparación de fotos con su uniforme de la cárcel y otras con sus vestidos elegantes.

Galina Red Reznikov (Kate Mulgrew)

La protagonista Piper Chapman (Taylor Schilling)

Alex Vause (Laura Prepon)

Suzanne 'Ojos locos' Warren (Uzo Aduba)

Tiffany Pennsatucky Doggett (Taryn Manning)

Carrie Black (Lea DeLaria)

Tasha Taystee Jefferson (Danielle Brooks)