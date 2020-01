Ajustes ante el caos

Más de 33.000 vehículos ingresan cada año al estrecho y congestionado sistema vial de Santa Cruz de la Sierra. Unos 2.800 lo hacen cada mes, a un ritmo de 93 vehículos por día. Se estima que, al finalizar la gestión, más de medio millón de automotores estarán registrados en la ciudad, situación que explica el cada vez más caótico tráfico vehicular en la principal urbe de Bolivia. Ninguna ciudad racionalmente organizada puede soportar semejante presión si no se adoptan medidas estructurales para encarar el problema del transporte de pasajeros.

Estas son las principales conclusiones del foro auspiciado por EL DEBER con participación de autoridades municipales y expertos en la materia. Pese a que fueron oportunamente invitados, no participaron los representantes de los choferes ni de la Unidad Operativa de Tránsito, dos actores fundamentales para el reordenamiento del caótico sistema de transporte de la capital cruceña.

El problema es tan complejo y urgente que demanda la participación de todos los sectores involucrados. En primer lugar, se requiere recuperar el principio de autoridad. Los choferes del transporte público y particular deben saber que no podremos tener una ciudad ordenada si no cumplimos las normas de tránsito y las señalizaciones que eviten accidentes fatales.

Entre enero y noviembre del año pasado, 117 personas murieron por siniestros viales, lo que lleva a Bolivia a ocupar la triste lista de los países con mayores accidentes de América Latina y uno de los más altos del mundo.

A grandes problemas, grandes soluciones. La Alcaldía cruceña tiene un plan de vialidad y transporte público que requiere una profunda revisión y ajuste, en particular, por los cuestionamientos que han surgido por su impacto en el medioambiente y su incapacidad para resolver el creciente problema del tráfico.

Licitar el transporte público para mejorar el tráfico vehicular fue una de las ideas que se han planteado en el espacio de debate generado por este medio de comunicación. Hacer prevalecer el transporte masivo de pasajeros y limitar el ingreso de automotores del servicio público y particulares al centro de la ciudad son dos medidas urgentes que se deben adoptar.

Multiplicar las vías peatonales y ciclovías son las otras acciones que se tienen que apuntalar para tener una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

Ojalá la revisión de estos planes viales cuenten con la participación amplia y efectiva de todos los sectores sociales involucrados en este complejo desafío que tiene Santa Cruz para reordenar su sistema de transporte.