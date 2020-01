Homero Carvalho deja la Fundación del BCB

Homero Carvalho deja presidencia pero sigue como consejero en la Fundación del Banco Central El poeta beniano señaló que su renuncia se debe a problemas de salud relacionados con la altura en La Paz.

La Paz, 8 de abril (ANF).-



Homero Carvalho renunció a su cargo como presidente del Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FCBCB).



"Esta semana presenté al presidente del Banco Central de Bolivia, Marcelo Zabalaga, mi renuncia a la presidencia debido a problemas de salud. ?Me cuesta estar en La Paz, debido a la altura", señaló.



La salida del poeta beniano será oficializada el próximo 1 de mayo, según reportaron seguiría como consejero de la fundación hasta que termine su periodo en septiembre de 2017.



Carvalho es parte de la fundación desde el 2012, cuando ingresó como consejero para luego asumir el cargo de presidente en julio del 2015 pasado.



El presidente del Banco Central de Bolivia y el ministro de Culturas, Marko?Machicao deben ser los que designen a la persona que lo reemplazará.



La gestión de Carvalho estuvo marcada por una profunda crisis de la FCBCB signada por diferentes denuncias entre las cuales se encuentran el caso de la venta de un inmueble, el conflicto entre el exdirector del Centro Plurinacional de la Cultura en Santa Cruz, problemas con escritores nacionales e internacionales después de una denuncia de censura realizada en el Festival Santa Cruz de las Letras, también problemas debido al despido de un auditor, la creación de una editorial que no funciona, la salida del arquitecto y artista Galo Coca como director del Museo Nacional de Arte y el último conflicto con el ex presidente del Archivo Nacional de Sucre.



El poeta beniano reconoció que en su gestión como consejero y presidente "se enfrentó a denuncias sobre irregularidades dentro de la institución" y señaló al periódico Página Siete: "Entré también en un momento crítico, y salgo en un momento crítico también".