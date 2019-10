Opositores respaldan a Chávez tras aprehensión

La aprehensión del dirigente indígena Adolfo Chávez, vinculado a irregularidades con el Fondo Indígena, fue rechazada por dirigentes de la oposición, quienes consideran que detrás de esta determinación judicial está la mano del Gobierno.



El secretario de Gobierno departamental, Vladimir Peña, consideró que la aprehensión es parte de una “vendetta” política del Gobierno contra Chávez por haber liderado la marcha indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (Tipnis).



"Traemos nuestra solidaridad para Adolfo, para que pueda superar este momento y ojalá exista justicia transparente e independiente en este caso", señaló Peña a la prensa a tiempo de remarcar que el gesto de solidaridad es una iniciativa del gobernador, Rubén Costas.



Por su parte, el expresidente Jorge Tuto Quiroga expresó, en una entrevista con radio Panamericana, que la aprehensión del dirigente indígena es un ejemplo de que la "justicia masista es una guillotina judicial asimétrica".



Según Quiroga, para los masistas implicados en el caso del Fondo Indígena existe una justicia de "terciopelo y cariño", pero por el otro lado "descabeza" a los opositores.



Condori teme ser el siguiente



Damián Condori, excandidato a gobernador de Chuquisaca por una agrupación opositora y con un pasado ligado al oficialismo (un perfil parecido al de Adolfo Chávez), no descarta que sea el próximo en ser víctima de lo que considera una "represalia" del Gobierno.



"Sí, es más seguro que me van a querer detener. Seguro estamos en la lista", declaró Condori a la agencia de noticias ANF.



Condori cree que, pese a presentar los descargos sobre los delitos que le acusan, éstos no serán tomados en cuenta porque asegura que existe un instructivo para que los fiscales aprehendan a los líderes indígenas que están al margen del Gobierno.



Gobierno rechaza intromisión



El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, descalificó las críticas en torno a la detención de Adolfo Chávez.



"No hay ninguna razón para victimizar mediáticamente a Adolfo Chávez porque es un ciudadano más que estaba investigado en el marco del informe de intervención del Fondo Indígena", explicó en conferencia de prensa, según cita ABI.



De acuerdo a Quintana, Chávez tiene la misma categoría que cualquier ciudadano, por lo que no debe sorprender que se lo investigue.



"Solamente hay que dejar que la justicia haga su trabajo, forma parte de dirigentes inescrupulosos presuntamente corruptos que se han robado la plata de Bolivia", remarcó.



La acusación



La denuncia contra Chávez fue presentada por la interventora Lariza Fuentes, debido a que durante el proceso de investigación descubrió que el Fondo Indígena efectuó dos desembolsos que suman 902.008 bolivianos en favor de la CIDOB, para el proyecto "Fortalecimiento y Capacitación Técnica".



El dinero debía servir para talleres de capacitación durante las gestiones 2010 y 2011. Sin embargo, hasta la fecha no realizó los respectivos descargos que avalen o confirmen la ejecución del proyecto.