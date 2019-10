La otra cara de la visita de Choquehuanca a Chile

El canciller David Choquehuanca se convirtió en una de las figuras más comentadas de la semana en Chile. La visita que realizó junto a una comitiva no dejó indiferente a nadie. Autoridades, políticos, periodistas y público en general estuvieron pendientes del ministro de Evo.



Los políticos en general lamentaron la visita. La nota negra la dio el periodista chileno, Felipe Izquierdo, que realizó comentarios racistas en contra de la autoridad boliviana.



El diario digital chileno El Dínamo llamó a estas declaraciones como "burla fácil", mientra que el portal Terra (también del vecino país) reprodujo las críticas que recibió Izquierdo, de parte de los propios chilenos, por usar ofensas en contra de Choquehuanca.



La "foto" de la visita



Para los medios chilenos la imagen más impactante de la visita de Choquehuanca es una que no fue muy conocida en Bolivia.



Durante la visita a Arica, el canciller hace las veces de "periodista" y toma los micrófonos de varios canales mientras una de las responsables hace una explicación. Lógicamente lo que hacía el ministro era ayudar a los periodistas que no podían acercarse.



En Twitter esta foto generó varios chistes, con tono simpático, ya que se ve al canciller en una pose inusual para una autoridad de su investidura.

,

Canción del mar



Más difundida fue su decisión de cantar la "Marcha Naval" en Antofagasta, ciudad en la que inició la Guerra del Pacífico. Todo comenzó cuando un periodista chileno le preguntó que sintió al ver el mar que un día fue boliviano. Contó entonces que entonó en soledad la "Canción del Mar" (un himno que se canta hace décadas en Bolivia), pero que ahora podía hacerlo acompañado de sus compatriotas. ,

Las repercusiones no cesan



Tras la visita, el diputado chileno Jorge Tarud se burló del regreso del canciller a Bolivia. "Parecía que Choquehuanca regresaba triunfante de la Primera Guerra del Golfo", escribió en Twitter.



Por su parte, José Miguel Insulza, agente chileno ante La Haya, con quien Choquehuanca trabajó de cerca cuando fue secretario de la OEA, cree que el canciller está detrás de la candidatura presidencial en 2019, tras la derrota de Evo en el referendo constitucional.