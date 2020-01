Postergan la Cumbre Judicial y se va a la Llajta

Se responsabiliza al transporte pesado. La Cumbre Nacional de Justicia será en Cochabamba el 6 y 7 de junio, si es que no se levantan los bloqueos de caminos hasta las 14.00, sobre todo en la ciudad de Sucre (Chuquisaca), que era la sede inicial del evento que debía inaugurarse este viernes 3.



"Nos encontramos con un bloqueo del transporte pesado, que nuestros hermanos y hermanas no van a poder llegar a la Cumbre Nacional y por ende, por fuerza mayor, estamos llevando a cabo la Cumbre Nacional de Justicia en el departamento de Cochabamba entre el 6 y 7 junio", aseveró en conferencia la ministra de Justicia, Virginia Velasco.



La autoridad dijo que es "culpa" de los conductores que protestan en las regiones del país contra las sanciones tributarias y los convocó a dialogar para no perjudicar el evento y tampoco a la capital del Estado, que estaba lista para recibir a los delegados.



"Estamos obligados a llevar a Cochabamba", reiteró y explicó que ya se recorrieron los nueve departamentos con los encuentros previos, llegando a importantes conclusiones, por lo que no se puede dilatar más la realización de la Cumbre.



Según se prevé, la cita centrará su debate en modificaciones a los mecanismos de elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional y de los miembros del Consejo de la Magistratura.



El Gobierno admitió en varias oportunidades que fue un "error" que se de paso a la elección por voto universal de los tribunos, dejando de lado el aspecto cualitativo. Ahora el Ejecutivo busca enmendar esa falla junto a las organizaciones sociales.