No a la violencia, sí a la justicia pacífica

Los hechos han sido publicados en este periódico: “La turba cuelga a un hombre acusado de asesinato en San Julián”. Las imágenes emitidas en los noticiarios hablan por sí mismas y resultan inhumanas, por eso no deseamos volver a ellas. Queremos justicia, sí, pero justicia pacífica. El pueblo tiene derecho a expresarse, pero de otro modo. Y las instituciones y autoridades públicas tienen que proteger y defender a la ciudadanía con leyes y mecanismos que garanticen el derecho a la vida y el orden social.

Se calcula que había unas 500 personas en la turba que protagonizó los hechos. Pero este colectivo, grande, no es toda la población de San Julián. Hay mucha más gente que comenta y juzga los acontecimientos con un hondo sentimiento de impotencia, con rechazo a la violencia y a este modo de hacer justicia. La causa que aparece, como motivo del asesinato del joven, es el robo de su moto. Sin embargo, no se debería ocultar que son muchas otras las causas y muy complejas: el crecimiento del narcotráfico, el consumo de drogas, la búsqueda de dinero fácil, la corrupción y la perversión; la desestructuración familiar facilita que cada vez aumente el número de víctimas.

Como parte de este pueblo de San Julián y de la Iglesia católica, manifestamos clara y abiertamente que no somos dueños absolutos de nuestra propia vida ni de la ajena. En las primeras páginas de la Biblia encontramos el relato de la muerte de Abel. Dios nos sigue preguntando hoy como a Caín: “¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano habla y desde la tierra grita hasta mí” (Gn. 4,9-10). Manifestamos que es necesario que nuestras autoridades protejan a la familia, porque “la violencia no es la cura para nuestro mundo roto” (papa Francisco). Manifestamos nuestra compasión por las familias dolientes: “Creemos que Jesús murió para después resucitar y, de la misma manera, a los que ahora descansan, Dios los devolverá por Jesús y junto a Él” (1Tes. 4,14). Manifestamos que, a pesar de estos acontecimientos, otro mundo es posible: “Se cosechará lo que se siembra. Hagamos el bien sin desanimarnos; al debido tiempo cosecharemos, con tal de que seamos constantes. Mientras es tiempo, hagamos el bien a todos”. (Gal. 6, 7-10). Este hecho lamentable nos tiene que interpelar a todos.