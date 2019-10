Movimientos sociales quieren perpetuar a Evo

La propuesta se trabaja entre las organizaciones sociales y algunos ministerios del Estado y será presentada los últimos meses de este año, según reveló a EL DEBER el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca.



"Nosotros como organizaciones sociales hemos visto avances en el país y hemos pedido desde el año pasado trabajar una propuesta para modificar la Constitución y así garantizar el liderazgo del hermano presidente Evo Morales (...) Habrá un referéndum para que nuestro líder esté habilitado a la reelección indefinida", reveló el representante en entrevista con este medio.



Machaca explicó que el planteamiento se originó producto del pedido de las organizaciones sociales y se plasmará en una propuesta formal que se conocerá los próximos meses. Se solicitó información a algunas carteras de Estado para planificar la consulta.



"Fue una preocupación ver como podía frenarse este proceso de cambio, por eso surgió la preocupación de los movimientos sociales, no solo de Bolivia sino de la región. Hay respaldo internacional para que nuestro presidente se quede en el poder", agregó el ejecutivo.



Explicó que "cada organización se ha dado la tarea de analizar la forma para impulsar esta idea". Detalló que "todos los sectores del país deben madurar la idea para mejorar la Constitución y plantear la reelección indefinida".



En una entrevista con el programa Esta Casa No Es Hotel, este domingo pasado, el presidente Morales confirmó que algunos dirigentes de la Conalcam pidieron información sobre un referéndum para garantizar su continuidad, aunque dijo que eso a él no le preocupa por ahora.



En una entrevista con EL DEBER, el primer mandatario dijo que pensar en su sucesor "es una preocupación que a veces no lo deja dormir" y se limitó a señalar que al concluir su mandato abriría un lugar de venta de comida.



Sin embargo, tanto él, como el vicepresidente Álvaro García Linera, se encargaron de negar en repetidas ocasiones la búsqueda de una reelección indefinida, aunque siempre dejaron esa decisión en manos del pueblo.