Gobierno critica paro de transporte y reitera llamado al diálogo

El ministro de Economía, Luis Arce, desacreditó el paro nacional convocado por la dirigencia del transporte pesado y reiteró el llamado al diálogo para mañana a las 09.00 con el fin de resolver aspectos económicos y no de carácter privado, como la liberación de dirigentes detenidos en Sucre. La autoridad recalcó que la medida anunciada afectará a la población y que no tiene "razón de ser".



Arce, en entrevista con medios estatales, dijo que el paro con bloqueos de vías nacionales convocado por el transporte pesado tiene un afán privado, ya que su principal petición es la liberación de ocho dirigentes que fueron detenidos en el penal de San Roque en Sucre tras ser acusados por los delitos de asociación delictuosa y atentados contra la libertad del trabajo. La denuncia fue presentada por la empresa de cemento Fancesa, que detalló que los transportistas se negaron a enviar la producción afectando los ingresos de la industria.



"La presión del transporte pesado se limita a la libertad de choferes detenidos en Sucre y al inicio de mesas de negociación, entonces, invitamos nuevamente al diálogo para mañana a las 09.00 (...) La movilización del transporte pesado no tiene nada que ver con el Código Tributario, es un tema privado", afirmó el ministro Arce.



El transporte pesado confirmó ayer la medida de presión luego de la ruptura del diálogo con el Gobierno la semana pasada. El pliego petitorio del sector incluye reformas tributarias y otras demandas que aún no fueron atendidas. Además, se incluye el pedido de liberación de ocho dirigentes procesados por los bloqueos de febrero pasado.