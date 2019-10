Los cursos de verano no serán obligatorios

Los cursos de nivelación escolar que se dictarán durante las vacaciones de invierno en las unidades educativas no serán obligatorias ni para los maestros ni para los estudiantes, tampoco tendrán ningún costo, pero estarán dirigidas a ayudar a los alumnos que tengan dificultades con algunas materias y también para promover actividades distractivas.



Los cursos serán dictados de forma voluntaria, explicó el ministro de Educación, Roberto Aguilar. No obstante aclaró que una cosa es el reforzamiento que se realiza en el año y que debe ser continuo y otra es que durante las vacaciones los estudiantes pasen cursos de nivelación de matemáticas, física, químicas, arte u otra asignatura.



Al respecto, el director departamental de Educación de Santa Cruz, Salomón Morales, informó de que se encuentra a la espera de la instructiva que emita el Ministerio de Educación sobre estos cursos de nivelación, que están contemplados en la resolución ministerial 001/2016.



Horario de invierno



Morales informó de que en tres días más saldrá una instructiva sobre el horario de invierno escolar. Dijo que debido a las altas temperaturas que empiezan a registrarse en el departamento de Santa Cruz se lanzará esta nueva instructiva, para que acaten las unidades educativas particulares, de convenio y fiscales.



Este horario especial consiste en dar media hora de tolerancia para el ingreso a clases en el turno de la mañana y en adelantar la salida, media hora, en el turno de la tarde. Morales dijo que, excepcionalmente, se ha autorizado que en algunas zonas, como los valles cruceños, las escuelas que ingresan a las 7:00 retrasen su ingreso media hora, solo aquellos días que haga frío.



Con respecto a las vacaciones de invierno, reiteró que se desarrollarán del 4 al 17 de julio, por lo que los estudiantes deben volver a clases el 18 de julio. En este punto aclaró que no está establecido dar tarea para la casa durante el descanso.