Evo viajará a EEUU a firmar acuerdo del clima

El presidente Evo Morales anunció el lunes que viajará el próximo mes a Nueva York, Estados Unidos, para suscribir, con su pares de otros países, acuerdos enmarcados en la vigésima primera Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP21), que se realizó en la ciudad francesa de París, en diciembre de 2015.



El acuerdo histórico contra el cambio climático, elaborado y aprobado en la COP 21, será ratificado durante un año a partir del próximo 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, con la firma de al menos 55 países.



"No estamos tan conformes con todo lo que se ha propuesto (en la COP21), pero se ha dado pasos importantes, el próximo mes tenemos reunión de presidentes en Nueva York para firmar estos acuerdos", explicó el Primer Mandatario en un acto en el que presentó proyectos del programa Mi Agua, en la ciudad sureña de Tarija.



El jefe de Estado dijo que entre esos acuerdos existe la posibilidad de utilizar un fondo para inversión en el tema de agua, después que entre en vigencia ese documento aprobado a mediados de diciembre de 2015.



"Nuestro hermano David Choquehuanca me informó que va haber fondos para movilizar rápidamente para tema agua, no estamos tomando en cuenta esa nueva inversión y si llega esa inversión va a ser importante", remarcó el Primer Mandatario.



Según medios de prensa, entre los acuerdos más importantes de la COP 21 están: mantener la temperatura media mundial por debajo de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales.



El documento establece que los países desarrollados deben contribuir a financiar la mitigación y la adaptación en los estados en desarrollo e identifica la necesidad de poner en marcha lo que se ha llamado el Mecanismo de Pérdidas y Daños asociados a los efectos del cambio climático.