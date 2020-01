Bloqueos originan costos adicionales por $us 1,3 millones a exportadores

Las diferentes carreteras del país han estado bloqueadas alrededor de 42 días en lo que va del año, lo que ha ocasionado costos adicionales a las empresas de aproximadamente $us 1,3 millones debido a que los camiones estuvieron parados, según las estimaciones de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex).



En ese sentido, desde la institución manifestaron que Bolivia está pasando por un proceso de reducción en los precios de los productos que exporta y si a esto se le suman los bloqueos e incumplimientos en el abastecimiento de los mismos, el daño es aún mayor para los empresarios al perder credibilidad en los mercados internacionales que tanto tiempo y dinero cuesta gestionar.



Los transportistas mantienen bloqueadas varias carreteras en cuatro regiones del país exigiendo la reducción de multas millonarias, la universalización de las facturas para el descargo y la creación de una Defensoría del Contribuyente, una figura que hoy no existe.



Los exportadores calculan que el movimiento de carga desde Santa Cruz hacia las fronteras es superior a los $us 3 millones por día.