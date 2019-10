Cahuana: No mezclo lo personal con la política

Tras la firma de un pacto de gobernabilidad entre los concejales de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Santa Cruz para Todos (SCPT), Jesús Cahuana manifestó que el acuerdo se hizo en beneficio de la población, que lo eligió para ser fiscalizador y no un opositor ni “lambiscón”.



Cahuana fue consultado en una entrevista con Unitel sobre la detención del dirigente en septiembre de 2014 por una denuncia por acoso de Angélica Sosa, el legislador respondió: “es un tema personal y en este momento estoy ejerciendo un cargo a nombre de los votantes de Santa Cruz, entonces esos problemas llegarán a solucionarse en los estados judiciales, pero yo no puedo mezclar un tema por el cual he sido elegido”.



El concejal negó que el pacto se haya consolidado a cambio de reparticiones municipales y aseguró que fiscalizará desde su curul y no adulará al poder. “El pueblo me eligió para ser concejal y fiscalizador, no para que sea oposición o lambiscón”, afirmó.



El dirigente gremial dijo que trabajará en el traslado del mercado La Ramada de acuerdo a la normativa. “Vamos a tener que acomodar de acuerdo a lo que establece la normativa. Creo que hay pensar en un mercado sano y ojalá que esa gente de la calle tenga supermercados populares”, dijo.