En Bruselas se analizaron más acciones contra Chile

El presidente Evo Morales reveló que el encuentro que sostuvo hoy en Bruselas con el equipo jurídico que representa la Demanda Marítima de Bolivia en La Haya sirvió para clarificar las acciones posteriores que asumirá el país sobre reclamos que existen hacia Chile.



"Después de esta reunión yo tengo mucha claridad, qué debemos hacer a partir de este momento, cuáles son las responsabilidades que tenemos. También, previendo algunas acciones que hay que hacer en el futuro. Si digo esto es con una confianza única", sostuvo el mandatario.



Manifestó que, en la cita expresó "la enorme satisfacción" a todos los abogados que representan al país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por sus intervenciones durante los alegatos y la réplica sobre el recurso previo de Chile sobre la competencia del tribunal.



"Si no es a muchos, a algunos nos hizo llorar nuestro equipo externo y he entendido después de esta larga reunión que ellos no están, perdonen la expresión, por plata sino por justicia. Ellos sienten como parte de los bolivianos", detalló Morales.



Reiteró que la causa nacional es "mundial" y captó la atención de más de 100 periodistas que entienden el enclaustramiento injusto al que está sometida Bolivia.



"Hemos hecho algunas consultas, algunas preguntas sobre qué hacer, tenemos mucha claridad en esos temas, aunque algunos (temas) no son para la prensa", acotó.



Morales afirmó que "se incorporarán a otros expertos al equipo de trabajo", aspecto que fue analizado junto al agente boliviano ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, a quien elogió por su labor durante las jornadas ante la CIJ.



En marzo pasado el mismo mandatario había adelantado nuevas acciones legales contra Chile por incumplimiento de otros acuerdos. Sin embargo, no especificó que aspectos abordarían los nuevos procesos en el contexto internacional.