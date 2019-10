Nuevo presidente de YPFB se fija seis prioridades energéticas

Por ser uno de los técnicos de confianza y por encargo del fallecido Carlos Villegas, ayer fue confirmado en la presidencia de YPFB Guillermo Achá, quien se desempeñaba en esas funciones desde enero. Tras su posesión, se comprometió a continuar con los proyectos que dejó Villegas, en al menos seis prioridades identificadas.



A sus 33 años, Achá es uno de los ejecutivos más jóvenes que controla una de las entidades más importantes del Estado.



“Durante esta gestión tenemos un programa de inversión de más de $us 2.400 millones. Será lo primero a lo que nos vamos a abocar”, declaró Achá.



Sobre los proyectos, dijo que continuará con los ya trazados, especialmente, preparar el inicio de operaciones comerciales de la planta Gran Chaco denominada Carlos Villegas Quiroga, para garantizar la seguridad energética a los países de la región, consolidando Bolivia como exportador de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y a la operación de la Planta de Gas Natural Licuado (GNL).



De igual forma, se propuso garantizar la inversión en la planta de Amoniaco-Urea que se construye en Bulo Bulo (Cochabamba), que ya tiene un avance del 61%, donde se invierte más de $us 860 millones, para generar fertilizantes.



Está también el complejo petroquímico de propileno-polipropileno en Tarija que según Achá, se tratará de que en esta gestión se pueda hacer la licitación para su construcción. Se espera una inversión de $us 1.800 millones.



Los proyectos de exploración son de igual importancia, según Achá. Están los planes para explorar Lliquimuni e Itaguazurenda, enmarcados en el Plan Intensivo de Exploración y otros proyectos de sísmica en los campos Sararenda, Carohuaicho, Oriental; la perforación de pozos exploratorios de los campos San Miguel, Dorado sur, Iñiguazu, Sararenda, Machareti, Itacaray y Aguaragüe norte.



El encargo de Villegas

El presidente Evo Morales destacó que la confirmación de Achá se debió al encargo que dejó Villegas antes de fallecer.

“Comentando con los hijos, Carlos Villegas dejó un encargo en Chile, de que el compañero Guillermo Acá debe continuar con el trabajo. Yo soy muy respetuoso con este pedido, como justo homenaje. Por eso quiero que sepan que es un reconocimiento al compañero Carlos, que Guillermo Achá sea presidente interino de YPFB”, dijo.



Las reacciones

Desde enero, cuando Villegas pidió licencia por temas de salud, asumió Achá, y en su lugar, en la gerencia de YPFB?Refinación, dejó la instructiva de que roten tres ejecutivos de la misma firma.



Hasta el 25 de enero estuvo como gerenta general a.i. la gerenta de Distribución y Ventas, Delia Cuéllar. A partir del 26 de enero hasta fines de febrero tomó la posta la gerenta de Finanzas, Irne Roca. Luego de la ratificación de Achá, hasta ayer no se sabía quién quedará en la subsidiaria YPFB?Refinación.



Para conocer la lectura del nuevo escenario en las subsidiarias, se consultó al titular de YPFB?Chaco, Carlos Sánchez, pero se excusó de opinar.



En representación de los 5.000 trabajadores del sector, el secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia (FSTPB), David Ruelas, indicó que además de pedir que se respete la estabilidad laboral, en el poco tiempo que le tocó asumir en la gerencia de YPFB?Refinación y en YPFB?Corporación, Achá demostró ser un profesional responsable. También sugirió que para encarar los desafíos que se le vienen, sobre todo de exploración e industrialización, precisa rodearse de profesionales con mucha experiencia.



Entretanto, Hugo Del Granado, analista en hidrocarburos, identificó varios retos como las tareas de exploración y la negociación que se tiene que llevar adelante para extender el contrato de venta de gas natural a Brasil