Zoe: "Hollywood está marcado por intereses"

Es la latina más exitosa de Hollywood. Avatar, Guardians of the Galaxy y Star Trek la han convertido en un imán para la taquilla, pero a Zoe Saldaña el reconocimiento de otros no le quita el sueño, y dice que no necesita "ser aceptada por la Academia".



La alienígena Neytiri vio cómo Avatar (2009) se convirtió en la película de mayor recaudación en la historia (2.788 millones de dólares), y ahora el director James Cameron prepara cuatro secuelas que comenzará a rodar a finales de otoño o principios de 2017, según explicó la actriz.

"He leído los guiones y vienen grandes e intensos", aseguró Saldaña, de 38 años, que se anotó otro hito sideral con Guardians of the Galaxy (2014), en el puesto 64 de la lista de películas más exitosas de la historia, con 773,3 millones de dólares. La secuela de esa cinta llegará a las salas el año que viene.



Y mientras tanto, el día 22 ve la luz Star Trek Beyond, la tercera entrega de la mítica saga galáctica, donde encarna de nuevo a Uhura, la oficial de comunicaciones de la nave Enterprise.



Saldaña está feliz y satisfecha con su estatus en la industria, aunque es consciente de que, con ese expediente a sus espaldas, las cosas serían diferentes para ella si fuera un hombre. "Sí, lo serían", dijo rotunda. "Pero también depende de la personalidad. Yo no soy ambiciosa. Me considero una persona exitosa, pero no me obsesiona el Óscar", indicó la intérprete, hija de madre puertorriqueña y padre dominicano.



Saldaña considera que el sistema de Hollywood está marcado por "los intereses, las amistades y los juicios personales", y que, al final, a unas pocas personas se les otorga "un gran poder", especialmente a la hora de determinar quién es merecedor de premios.



"¿Yo voy a poner mi vida, mi felicidad, mis dotes como actor en las manos de unas personas que me van a decir quién es un actorazo o qué es una gran película? Eso es mierda. Respeto lo que debería representar la Academia, pero no es equilibrada ni es limpia. No necesito ser aceptada por ellos", afirmó la artista.