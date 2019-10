Por conflictos sociales, cortan ruta La Paz-Oruro

Desde tempranas horas de la mañana de este lunes, las entradas y salidas de Viacha hacia El Alto y hacia las provincias se encuentran bloqueadas por los vecinos. Todas las actividades de la ciudad se encuentran paralizadas, incluidas las escolares. Entre sus demandas está la conclusión de la doble vía Viacha-El Alto y el asfaltado de la carretera a Laja.



Los vecinos llegaron a la zona de Ventilla y cortaron la circulación entre La Paz y Oruro. Un portavoz de la Terminal de Buses informó a radio Panamericana que los cruces conocidos como la Apacheta y Villa Remedios están cerrados por los bloqueadores. Desde las ocho de la mañana, no hay servicio público de transporte entre La Paz y Oruro.



El primer tramo de la citada doble vía fue inaugurada en diciembre del 2014 por el entonces alcalde Edgar Patana.La Gobernación de La Paz señaló al respecto que no ha presupuestado esas obras. A raíz de ello, se tomaron las medidas que, de no tener respuesta, serán extendidas hasta el miércoles. A consecuencia del bloqueo generalizado, tampoco hay servicios de transporte público.



El pasado 18 de abril, los representantes de la provincia Ingavi se reunieron para evaluar el avance de la región. Ese día se decidió el paro organizado para este lunes. Las 276 comunidades reclamaron en ese momento la ausencia de proyectos del Fondo Indígena en el lugar. El pliego de peticiones es de 14 puntos. El ampliado del 4 de mayo pidió una explicación a las autoridades departamentales.



Los dirigentes de la provincia señalaron que pidieron la renuncia del diputado electo el 12 de octubre pasasdo, Rubén Chambi Mollericona, por haber sido nombrado "a dedo". También piden que se adelante del Congreso departamental de la Federación de Campesinos.



Plataforma de demandas



Los macro proyectos exigidos, además de los citados, son las carreteras Rio Seco-Desaguadero, Viacha-Villa Remedios, Tiwanacu-Taraco, y Machaca-Nazacara. También exigen el regreso a la región de la Escuela de Música "Adrián Patino" que fue trasladada a Cochabamba. Alrededor de cien comunidades participan del bloqueo.

