En Camiri vuelven a bloquear porque el alcalde no renuncia

Las instituciones de Camiri bloquearon ayer (17:30) la carretera internacional a la frontera con Argentina al no haber obtenido ninguna respuesta a la demanda de renuncia del alcalde Franz Valdez y de los siete concejales. La líder cívica, Mariselva Peña, afirmó que el alcalde ha demostrado una soberbia extrema lo que exacerbó los ánimos de la población que en asamblea realizada el lunes determinó la extrema medida que puede ser acompañada por una huelga de hambre, al margen de la toma de las dependencias municipales que se mantiene desde hace más de dos semanas.

Demanda

La dirigente cívica sostuvo que el bloqueo se mantendrá hasta que se produzca la renuncia. “No hay otra salida, es una exigencia del pueblo cansado de esperar las obras que prometió en campaña y que no se cumplieron en lo más mínimo. Como respuesta, hasta ahora solo hemos recibido insultos por lo que las medidas son irreversibles”, apuntó y agregó que el bloqueo tiene la participación de diversos sectores de la capital camireña, incluidos los universitarios.

Indígenas

Reinaldo Gómez, líder (mburicha) de la Capitanía Kaami, que apoyó el bloqueo de hace dos semanas, declaró que el sector no participa en el cierre de la ruta, aunque persiste en la demanda de renuncia y de revocatorio de las autoridades municipales. Anunció que irán a La Paz a hacer conocer su demanda y que solo un compromiso del Gobierno nacional para garantizar el revocatorio hará que cambien su posición contra el gobierno municipal.

“Ya no atenderemos promesas, nos han hecho muchas que no se han cumplido, ahora exigimos el proceso de revocatorio y nada más”, manifestó el dirigente indígena al explicar que no comparten con otras exigencias que ahora han incorporado los otros sectores que están en el movimiento.

Gómez se reunió en días pasados con los líderes de las 29 comunidades de la Capitanía Kaami y se resolvió insistir en el pedido de revocatorio para que sea a través de una votación democrática que se decida la suerte del alcalde y de los concejales.

Alcalde

Por su parte el alcalde Franz ‘Pochín’ Valdez Torrico, reiteró que el movimiento es político e informó que varios sectores de Camiri se pronunciaron desconociendo a la dirigenta cívica que encabeza el pedido porque ha tomado decisiones personales. Sostuvo que en el bloqueo no había más de 40 personas.



Dijo que Camiri tiene más de 35.000 habitantes y en la vigilia no participa ni el 1% de esta población y que en la carretera no hay ni 50 bloqueadores.

Admitió que la vigilia en las dependencias municipales está causando un gran perjuicio económico, pues no hay ingresos propios con una pérdida estimada de Bs 500.000. “Tenemos casi 300 funcionarios que están sin trabajo y sin salarios a causa de la vigilia que hace un grupo y que también afecta a la Defensoría de la Niñez. Asimismo hay que considerar que se provocan daños a la hotelería y a otros sectores del municipio que no están con el movimiento pero son afectados directamente con la medida que lleva adelante una minoría”, indicó.



Reiteró que la movilización es de unos pocos y que las clases en los colegios y escuelas son normales al igual que las actividades de la banca y los mercados que están abiertos en su totalidad.



Finalmente afirmó que ni él ni los concejales se someterán al capricho de unos cuantos. “Podemos acceder a un revocatorio cuando se cumpla el tiempo legalmente establecido. Yo los invito al diálogo pero siempre que me presenten propuestas y demandas justas y concretas, no caprichos ni intereses personales”.

Policía

Casi simultáneamente con el inicio del bloqueo, el comandante de la Policía, Cnl. Rubén Suárez, anunció el despliegue de un contingente antimotines para despejar la ruta. “Haremos uso de la fuerza pues ya se cumplió el protocolo que se inicia con la persuasión para un desbloqueo pacífico. No se puede permitir que un conflicto municipal interno cause perjuicios a gente que no tiene que ver con el tema así que, lamentablemente, no queda otra que actuar con la fuerza”, dijo el jefe policial al marchar rumbo a Camiri a la cabeza de la tropa.



Para Suárez, hay muchas formas de encarar una demanda y la principal es el diálogo, pero no el cierre de una carretera, menos una de tanto tráfico como la que va a Yacuiba.