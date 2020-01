Autorizan la venta de soya excedentaria al exterior

A partir de la fecha el Ejecutivo autorizará solicitudes de licencias de exportación, a pequeños productores, por 103.000 toneladas de soya en grano consideradas excedentarias.La decisión, según el viceministro de Comercio Interno y Exportaciones, Martín Bazurco, fue tomada luego de conocer el reporte interno de que la demanda interna de 2,9 millones de toneladas, a ser procesadas en las industrias aceiteras, estaba cubierta.La autoridad precisó que este año el sector soyero garantizará una oferta superior a las tres millones de toneladas. Es decir, Bolivia tendrá un excedente de 103.000 toneladas.Bazurco destacó que la certeza de contar con el abastecimiento interno también genera tranquilidad en los productores avícolas ganaderos y lecheros del país, además de mantener estables los precios de los alimentos para el consumidor.En pasadas horas, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), mediante una solicitada de prensa, hizo conocer su pedido de libre exportación de grano de soya.“La liberación plena de la exportación de grano de soya es el mecanismo más adecuado para transparentar la formación de un precio justo para nuestra producción (...) Para esta campaña de verano 2016-2017, vemos con preocupación que el descuento que quieren aplicar las agroindustrias para pagarnos nuestro grano excede los $us 100 por tonelada, cuando los costos de logística de exportación a los puertos de salida son solo de $us 70”, señala el documento.En respuesta, Bazurco indicó que los cupos no los pone el Gobierno. “Siempre se ha manejado una versión de decir que ‘nos limitan la exportación’. Nosotros no ponemos un techo, sino un piso. Es decir, cubrimos los 2,9 millones de toneladas de soya que requiere la industria y todo el excedente por encima de eso se puede exportar”, aclaró.