Achá pide a Monasterios demostrar acusaciones por caso narcocisternas

Tras una nueva denuncia realizada por el diputado opositor, Tomás Monasterios, por un supuesto sobreprecio en contratos de la estatal petrolera con una empresa transportadora ligada al caso de las "narcocisternas", este viernes, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, indicó que se mantendrá la querella ante la Fiscalía contra el legislador al considerar que sus aseveraciones son "irresponsables" y "distorsionan la verdad ante la opinión pública"



"Él (Monasterios) pretende comparar una tarifa de transporte de combustible de 2015 con un documento de alcohol de 2013. Comete un error, ya que debería de actualizar sus datos con números de dos gestiones atrás. Debería tener cuidado y analizar la información que le dan antes de opinar", dijo Achá. "Hasta ahora no ha podido validar sus denuncias", declaró.



El presidente de la estatal también mencionó que Monasterios hace una mala comparación entre ambos cargamentos ya que las exigencias para cumplir con el transporte de combustible y alcohol son distintas.



Narcocisternas

Sobre la orden de captura emitida por Interpol contra Luis Sejas Rosales, representante de la empresa Creta y sindicado por la justicia argentina por tráfico de sustancias controladas y droga, Achá manifestó que YPFB "no tiene responsabilidad" sobre lo que hagan terceros y que "es una irresponsabilidad" asociar a la empresa con tales cargos.



"No estábamos llevando el alcohol por el que se detuvo esa cisterna en Argentina, no hacemos tránsito hacia otros países. Hay una distorsión por parte del diputado. Es una campaña que quiere afectar la gestión de YPFB. Mientras esté a cargo de esta empresa seguiré desvirtuando estas acusaciones infundadas", dijo Achá.



La denuncia de Monasterios

Luego de que se detuviera un cisterna de propiedad de Sejas Rosales en Argentina, el diputado Monasterios dijo en conferencia de prensa, que se habían cometidos tráfico de drogas y sustancias controladas.



La petrolera firmó contratos de adjudicación directa con la empresa Corporación Regional de Transportes Asociados (Creta SRL) y otras compañías de propiedad del sindicado.



Hay una querella

Achá mencionó que se ha solicitado al diputado que pruebe la supuesta conexión de YPFB en esos casos pero que no lo ha respondido. Por tal motivo, se ha iniciado una querella contra el legislador por dañar la imagen de la estatal petrolera y de sus autoridades.



"Hemos pedido que documente la conexión de YPFB con esos casos, pero hasta ahora no lo ha hecho. Seguiremos con el proceso", finalizó.