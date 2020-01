Ven compatible el diálogo con Chile y a la vez litigio

El canciller interino de Bolivia, Carlos Romero, consideró compatible que se pueda propiciar un diálogo con Chile y a la vez mantener la demanda marítima que se ventila en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"En el ámbito del derecho internacional público los procesos legales contemplan en cualquier momento la posibilidad de concertar intereses entre los países, así que no hay incompatibilidad entre la demanda legal y la posibilidad de retomar un escenario de diálogo con Chile, más bien son complementarios", dijo a EL DEBER el ministro.



Hace días el agente de Chile ante el tribunal, José Miguel Insulza, dijo que "si el presidente Morales quiere un diálogo formal sobre el tema de la solicitud de una salida soberana al mar, tendría que retirar la demanda que tiene o pedir que se suspenda, y ahí veremos qué se hace".



Romero explicó que "nosotros debemos mantenernos firmes en nuestra demanda marítima, pero al mismo tiempo también siempre estar atentos a los mecanismos de integración ya que estos juegan un rol pro activo en la generación de condiciones para un diálogo".



Esta jornada el presidente Evo Morales respondió por Twitter y aseveró que "Cualquier condicionamiento del gobierno de Chile no es señal de buena fe para el diálogo (...) No estamos en tiempos de la razón o la fuerza, estamos en tiempos de la fuerza de la razón".