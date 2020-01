Samsung lleva a sus embajadores bolivianos a Nueva York

Los embajadores de Samsung para Bolivia, Elva Nagashiro, Ana Lucía Gutiérrez, Simón Ruíz Paz, Vojko Cruz, Bruno Rojas y Sergio Chuquimia estuvieron en el lanzamiento mundial del celular Samsung S8, este miércoles 29 en el Lincoln Center de Nueva York.

El grupo de talentosos bolivianos llegaron el martes 28 a la Gran Manzana y antes del evento visitaron el Top of The Rock, patinaron sobre hielo y cenaron en el restaurante giratorio The View, del hotel Marriott Marquis.

"Todo fue increíble, en la presentación del celular hubo un sorprendente juego de luces y pantallas gigantes donde se proyectaban los videos de las cualidades del S8 y de los influencers de Samsung de todas partes del mundo", describió el fotógrafo Sergio Chuquimia, que quedó impactado con el despliegue tecnológico del evento.

Por su parte, Vojko contó que el grupo de bolivianos se codeó con los altos ejecutivos de la marca, como DJ Koch, presidente de Samsung Mobile, y con personalidades mundiales como la actriz brasileña Camila Queiroz (Verdades Secretas), que deslumbró con su belleza, además de influencers y periodistas que llegaron de distintas partes del planeta.

Muito feliz em fazer parte desse momento tão especial da Samsung aqui em Nova York. O #GalaxyS8 é apaixonante, o display infinito vai conquistar voces assim como me conquistou (entre tantas outras coisas). #UnboxYourPhone �� Una publicación compartida de Camila Queiroz (@camilaqueiroz) el 29 de Mar de 2017 a la(s) 1:27 PDT

Mirá el video del lanzamiento:

Post Sergio Chuquimia: