Los 11 años de la revolución

La transformación del Estado en Bolivia atraviesa el mejor momento de la historia del país, no solo porque en 11 años dimos un salto en materia de reducción de la pobreza y modificamos favorablemente todos los indicadores sociales, económicos y políticos. La revolución democrática-cultural y el proceso de cambio, que lidera y conduce el presidente Evo Morales, colocó a nuestro país por el camino del desarrollo, la dignidad y la soberanía. Hecho que se reconoce ampliamente a nivel internacional.



La llegada al Gobierno del binomio Evo Morales y Álvaro García Linera en enero del año 2006, luego del 54% de la votación alcanzada, marcó el punto de ruptura con la vieja forma de gobernar Bolivia.

La nacionalización de los hidrocarburos y las empresas estratégicas de manos extranjeras permitió recuperar no solo la soberanía de los recursos naturales, sino que se pasó de $us 300 millones de renta hidrocarburífera a más de $us 6.000 millones. Pasamos de ser un Estado dependiente y subordinado a las empresas transnacionales a un Estado que desarrolla con soberanía su industrialización, en gas, litio, hierro y energía.

La nueva Constitución Política del Estado, promulgada en febrero de 2009, se constituye en un hito histórico de la revolución democrática-cultural y marca la ruptura con el decadente y viejo Estado republicano neoliberal. La configuración del Estado Plurinacional y el reconocimiento de pueblos y naciones indígenas; la extensión de derechos a colectivos ciudadanos, igualdad, paridad de género y sectores tradicionalmente marginados, representa un hecho sin precedentes.



En 11 años de gestión de Gobierno, el presidente Morales cambió el país. El modelo económico con crecimiento e inclusión implantado en Bolivia es un referente internacional. La economía y el Producto Bruto Interno crecieron cuatro veces, los ahorros y depósitos de la banca, así como las exportaciones llegaron a cifras históricas. La infraestructura de carreteras y la inversión en educación, salud, agua, riego y deporte se desarrollaron cuantitativa y cualitativamente más que lo realizado en 180 años de existencia de la República.



La transformación y el potenciamiento del Estado con descentralización y autonomías, en la dimensión externa, permitieron el advenimiento de una nueva política exterior fundamentada en la soberanía, independencia y dignidad frente al mundo. La nueva orientación antiimperialista, anticolonialista y pacifista en el contexto internacional, hizo que innovemos en la problemática de enclaustramiento marítimo frente a Chile. La decisión tomada por el presidente frente a la demanda marítima hacia el vecino país ante la Corte Internacional de Justicia se constituye en otro hito histórico.

Asistimos a una nueva Bolivia con estabilidad económica y política. Con una democracia ampliada y comunitaria; con reducción de la pobreza extrema. El Plan de Desarrollo Económico Social hacia el 2020 y la Agenda Patriótica 2025 se constituyen en el principal objetivo del Estado para alcanzar y proyectar el desarrollo y la erradicación de la pobreza extrema en el país. Por ello es necesario garantizar, conservar y dar continuidad a lo alcanzado en los 11 años de Gobierno del presidente Evo Morales