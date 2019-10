Samsung violó patentes de Apple, según Tribunal

Un tribunal federal de apelaciones de EEUU sostuvo este lunes que Samsung violó varias patentes de Apple pero no la imagen en conjunto del iPhone, lo que podría reducir el importe de la multa a pagar por la empresa surcoreana.



El tribunal de apelaciones con sede en la capital estadounidense, que se encarga de supervisar litigios relacionados con patentes, reafirmó así el veredicto de un jurado federal que concluyó, en agosto de 2012, que varios dispositivos de Samsung habían violado patentes de Apple.



Con todo, el hecho de que el tribunal no considerase que Samsung copió la imagen en conjunto del teléfono inteligente de Apple iPhone promete reducir la compensación prevista inicialmente en 930 millones de dólares.



Samsung había solicitado que la multa se redujese en 382 millones de dólares al aducir que sus teléfonos no eran una réplica del iPhone.

Apple presentó una demanda contra Samsung en 2011 acusándola de

violar patentes relacionadas con el diseño de sus dispositivos móviles.



La empresa de la manzana ganó el juicio en agosto de 2012, en el que un jurado federal determinó que Samsung debería de pagarle 1.050

millones de dólares en daños.



Tras varias revisiones por los tribunales, el montó quedó fijado en 930 millones de dólares, cifra que será evaluada nuevamente tras el veredicto de este lunes.