Marc Anthony produce el disco en español de JLo

La cantante estadounidense Jennifer López publicará su primer disco en español en nueve años y lo producirá su exmarido, Marc Anthony, anunció la empresa de representación de artistas del salsero de origen puertorriqueño, Magnus Media.



El primer tema del nuevo proyecto musical en español de J-Lo en casi una década, del que no se adelantó título, está previsto que salga a la luz el próximo mes de noviembre.



Marc Anthony dijo en declaraciones recogidas en un comunicado que es un "honor" sumar a Jennifer López a la nómina de artistas y deportistas de Magnus, que representa actualmente al dúo venezolano Chino y Nacho, el grupo cubano Gente de Zona y el jugador béisbol de los New York Yankees Aroldis Chapman, entre otros.



"Me da mucha alegría tener la oportunidad de colaborar en nuestro intercambio creativo y poder volver a ser parte de su legado musical", señaló el músico neoyorquino, que destacó que su exmujer ha representado la cultura latina "en todo el mundo desde el primer día".



Por su parte, la cantante, actriz y productora de televisión se mostró "extremadamente feliz" por este proyecto y celebrar sus "raíces latinas junto a Marc Anthony", que ejercerá de productor ejecutivo.



Además, la empresa del salsero proporcionará servicios de consultoría a Jennifer López en las "áreas de mercadeo, desarrollo de contenidos, y giras de conciertos para el mercado hispano".



Este disco supondrá el regreso de la colaboración entre estos dos músicos desde el último álbum en español de Jennifer López, "Como ama una mujer" en 2007.



Este álbum, coproducido por Marc Anthony, debutó entre los primeros 10 lugares en Estados Unidos en las listas de Billboard Top 200"s gracias a temas como "Qué hiciste", que fue número uno de la lista Hot Latin Songs de la revista musical estadounidense.