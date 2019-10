David Choquehuanca Céspedes: “Están locos; no tenemos tiempo para campañas”

El jefe de la diplomacia boliviana califica la inspección que realizó la pasada semana a los puertos de Arica y Antofagasta como “histórica” pues logró visibilizar los problemas que estaban ocultos a la opinión pública: restricción al libre tránsito y abusos. Pero aclara que su gestión no tiene nada que ver con una campaña política a su favor.



_ ¿Qué consiguió con la visita a Chile?

Se han dado oportunidades. Algunas de ellas no estaban previstas, como por ejemplo, gracias a que no nos dejaron entrar y el hecho de que estemos seis horas parados, se constató incumplimiento del libre tránsito. Se habla de eso en Sudamérica. A mí me llaman autoridades del Perú, Venezuela, Brasil queriendo saber qué es lo que está pasando. Se ha reinstalado el tema del incumplimiento de los acuerdos que firma Chile que quiere mostrarse como un país desarrollado, que quiere ser líder de la región. Pero esta fachada que quieren construir los chilenos, de pronto se contrasta con la cruda realidad que la destapamos nosotros.



_ ¿Las relaciones Bolivia-Chile están pasando por su peor momento?

Muchos dicen eso, pero no es así. Lo que pasa es que antes no se decía, se callaba lo que estaba pasando. No teníamos la valentía de ponerlo al desnudo. Nos callamos, pero decidimos no callarnos más. Hoy, estos temas están nuevamente en la agenda de Bolivia y Chile. El problema marítimo que tenemos con Chile ha sido declarado de interés permanente del hemisferio. Hoy se sabe que no es solo ese problema, sino hay otros temas pendientes que hay que resolver. Uno de ellos es el libre tránsito. El otro es el río Lauca.



_ ¿Qué reacción cree que habrá en Chile?

Chile no sabe qué va a hacer. Están dolidos, pero nuestros transportistas nos indicaban que ellos están acostumbrados a tomar represalias. Ya han anunciado que van a cancelar el convenio que permitía que las autoridades puedan viajar sin solicitar la visa.



_ ¿Qué acciones diplomáticas va a realizar luego de estas verificaciones?

El presidente instruyó a la Cancillería para que, formalmente, podamos plantear a Chile estos temas para abordarlos bilateralmente y resolver mediante un diálogo y una negociación sincera. Ellos saben que hay problemas. No podemos dejar que estos problemas crezcan. Por eso el presidente ha dicho que nos sentemos con ellos. Ya tenemos elementos para poder colocar sobre la mesa la fundamentación. Antes, nosotros no teníamos eso. No podíamos llevar a una mesa de diálogo sin tener algo concreto. Como ya viajamos, ahora tenemos material, elementos, testimonios, para poder plantearlos en una mesa de trabajo.



_ ¿Y cancillería ha avanzado en estos puntos para una posible mesa de diálogo?

Estamos en eso. Chile nos ha entregado una nota de protesta y nosotros trabajamos para responder porque hay varias afirmaciones que no tienen relación con los hechos y con la verdad. No podemos permitir que se quede así. Pero vamos a avanzar en esos puntos.



_ El presidente Evo Morales anunció que buscará hablar con la presidenta Michelle Bachelet por razones humanitarias. ¿Ya lo hizo?

El jueves ha dicho eso. El presidente ha tenido reuniones y viaja mucho. Pero él no lo ha anunciado como algo mediático, sino que lo va a llegar a hacer. Va a intentar que haya ese diálogo. Ojalá que la presidenta Bachelet pueda responder a este llamado, que además, ha sido público.



_ ¿Este requerimiento de diálogo será para bajar la tensión entre ambos gobiernos?

Se ha puesto al descubierto lo que pasa. No diría que el tema ha subido o bajado de nivel. Lo único es que se ha puesto al descubierto muchos temas que hemos callado. Así como de pronto se pone al descubierto la violencia contra la mujer, de pronto empiezan a denunciar porque conocen sus derechos. Lo mismo está pasando acá. Se ha evidenciado el abuso y la prepotencia sistemática y el silencio de los bolivianos.



_ El diputado chileno Jorge Tarud ha advertido que ni siquiera se les ocurra llamar a la presidenta porque no nos va a contestar. ¿Qué opina?

Ese señor habla por hablar. Sin comentarios sobre lo que dice. No vale la pena.



_ También dicen que Choquehuanca fue a Chile para fortalecer su campaña política.

Están locos (ríe). Ni siquiera se nos ha pasado por la mente. Nosotros aún no tenemos tiempo de pensar en campañas. Estamos haciendo gestión. Usted vio todo (al periodista). No hemos dormido esos tres días. Pero también dicen que como estábamos con gafas oscuras, estábamos borrachos, que toda una delegación de 57 personas nos farreamos en un casino (ríe). No tenemos tiempo para pensar en campaña o para hacer turismo. Nosotros fuimos a verificar, a entender para coadyuvar en la solución de los problemas. Es parte de la gestión de las autoridades.



_ EL DEBER pudo contar al menos 42 faltas de Chile contra transportistas y violaciones al tratado de 1904. ¿Dónde esperan presentar estas denuncias?

Veremos. El presidente se reunirá con expertos, una vez que tenga toda la información. Cuando tenga todo el material, el presidente convocará a juristas y ex autoridades para tomar una decisión y definir qué cosas podemos llevar a ciertas instancias internacionales para garantizar el libre tránsito, los derechos humanos, el libre comercio. Todo aquello se va a analizar más adelante