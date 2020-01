Energías renovables

Hace un tiempo se oyó la noticia de que tendremos un centro de investigación nuclear, esta noticia recibió mucha desaprobación y desconfianza; sin embargo, este centro será usado para la irradiación de alimentos y la práctica de medicina nuclear, que está destinada al diagnóstico y a la identificación de diferentes enfermedades, pero aun así el mundo no puede dejar de sentir temor después de eventos como los de Chernóbil y Fukushima. Si bien Bolivia no está preparada aún para estos megaproyectos, no sería una sorpresa que pronto sean parte de la gran carrera de centrales nucleares, aunque es muy criticada; para muchos científicos es la fuente de energía principal del futuro.

Para entender un poco acerca de la energía nuclear que se usa hoy en día, se debe aclarar que esta se basa en la fisión de átomos, la reacción proporciona calor, que es convertido en energía a través de un ciclo termodinámico y estas reacciones, al contrario de lo que muchos piensan, no producen gases de efecto invernadero. El problema principal y más polémico en la fisión nuclear es que emite radiación, la cual tarda muchos años en dispersarse, puede llegar a ser almacenada de forma indefinida y causar problemas de salud, como mutaciones genéticas y cáncer, además de ser posible blanco de ataques terroristas o que prolifere el uso de armas nucleares.

Sin embargo, los costos que implican la construcción de la planta, junto al manejo adecuado de sus residuos, no impiden que esta sea la energía más barata en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. El mundo avanza de forma vertiginosa y cada vez necesitamos más energía para sustentarnos, por lo tanto no es de extrañar que las grandes potencias no se conformen con la energía renovable, ya que esta no es constante, está sujeta a la naturaleza; el tiempo útil de esta es de unos 30 años y el de las plantas nucleares puede llegar a 60.

Aun así podemos decir que la fisión nuclear no es la solución al problema de la creciente demanda energética mundial. Por ahora solamente nos queda intentar igualar nuestros esfuerzos por armonizar las diferentes maneras de producción de energía y seguir adelante con innovaciones.