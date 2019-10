Evo dio el 'ok' al video que Bolivia presentará sobre demanda marítima

"El presidente lo vio y dijo ok, vamos adelante", dijo el vocero internacional de la demanda marítima y ex presidente, Carlos Mesa, sobre el video que Bolivia presentará en las próximas horas y que expresa la necesidad de tener una salida al océano Pacífico.



Esta mañana fue presentado al primer mandatario, Evo Morales, que inicialmente realizó algunas observaciones y ahora está conforme con el trabajo, que será conocido y difundido entre el viernes o lunes próximo.



"Acabamos de conversar con el presidente, tenía que verlo, no había tiempo, tuvimos una reunión, me hizo algunas observaciones para corregir, hemos hecho las correcciones. Estoy esperando una reunión del vicepresidente para fijar hora y fecha para presentarlo", señaló Mesa.



Explicó que la grabación será de difusión masiva y explicó que por las fiestas de fin de año paralizará sus visitas a mandatarios y personalidades internacionales, como parte del proceso de socialización del pedido nacional.



Según se conoce, el video es en castellano, pero será traducido en ingles y francés. Ahonda en elementos históricos y reafirma la convicción de volver al mar.