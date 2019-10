Advierten de que Soboce no se libera de lío con Fancesa

El secretario general de la Gobernación de Chuquisaca, Gerson Oblitas, sostuvo que la venta de acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), de propiedad de Samuel Doria Medina, no afectará los trámites por el tema de la indemnización y los daños económicos a Fancesa.



“El nuevo representante legal de los empresarios peruanos asumirá y entraremos en el marco de lo que es la Constitución y las leyes del país sin mayor problema”, dijo el funcionario a radio Aclo de Erbol.



En 2010, el Gobierno revirtió el 33,34% de las acciones que tenía Soboce en Fancesa en favor de la Gobernación de Chuquisaca. En la capital se espera que Doria Medina también cancele una indemnización, más de Bs 256 millones por daños económicos cuando fue accionista.

El lunes, el político y empresario boliviano anunció la venta de sus acciones en Soboce a la empresa Holding Cementero del Perú S.A., por más de $us 300 millones.



Los principales funcionarios de la empresa peruana, con más del 97% de las acciones de Soboce, se encontraban ayer en reuniones de transición, recibiendo toda la información de la empresa que disponían los anteriores altos funcionarios.



El vicepresidente Álvaro García Linera manifestó que la venta de sus acciones era una decisión personal, pero no ocultó su sorpresa por haber acumulado $us 300 millones en solo 20 años. Le recordó que en la investigación sobre su posible participación en la capitalización de hace 20 años, se lo puede acusar de dañar económicamente al Estado.



Entre tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Mario Yaffar, aplaudió la venta, que significa que las industrias se están globalizando. Los fabriles pedirán que el Ministerio de Trabajo controle la empresa