LG presenta su dispositivo de audio con función multibluetooth

La empresa surcoreana de electrónica LG presentó en Bolivia su nuevo dispositivos de audio XBOOM Cube OM9550, que se destaca por incluir funciones multibluetooth.

El equipo puede usarse como mesa de DJ con efectos de sonido, gracias a esta función se puede desconectar del cuerpo principal y transportar de un lugar a otro. Además, cuenta con dos entradas para enchufar micrófono y luces multicolores.

La función multibluetooth también permite tener tres DJ en la fiesta, ya que se pueden conectar tres dispositivos externos al mismo tiempo. Además, gracias al Move and Play, basta con acercar el smartphone al XBoom para que la música empiece a sonar en el equipo y con agitarlo, para que la música vuelva a sonar desde el smartphone.

Otra novedosa función son las luces multicolores, ideales para iluminar las fiestas en sincronía con la música. Las luces siguen distintos ritmos y convierten cualquier lugar en una discoteca con los modos police, caos o thunder.

El equipo es compatible con otros. Por ejemplo, si con un parlante no es suficiente, con el X-Boom Plus se pueden conectar otros dos XBoom y doblar la potencia del sonido. También, con TV Sound Syn, se lo puede conectar con un aparato de TV sin necesidad de cables, y escuchar a máxima potencia el partido de fútbol, la película o lo que la TV esté reproduciendo.

“Sabemos que el carnaval boliviano es una fiesta que se vive intensamente. Es por este motivo, que presentamos equipos de audio con diferentes funcionalidades para que los usuarios lleven la música a todos lados,” indicó Eduardo Troncoso, marketing manager de LG Electronics.

El XBOOM Cube OM9550 es un dispisitivo 'all In one' que tiene una potencia RMS de 1500W y una potencia PMPO de 19500W.