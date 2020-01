Niegan aprehensión del director de la Caja Petrolera de Salud

El director jurídico de la Caja Petrolera, Jorge Botelho, negó que el director de esa entidad, Víctor Hugo Villegas, hubiera sido aprehendido este viernes y agregó que éste se presentó a declarar voluntariamente en uno de los casos por los que se lo investiga.



"El doctor Villegas se ha presentado de manera voluntaria hoy en la mañana en las oficinas de la FELCC para emitir su declaración informativa como correspondía. En ningún momento ha habido ninguna aprehensión", señaló Botelho a ANF.



Agregó que Villegas desempeñaba sus tareas laborales con toda normalidad en horas de la tarde del viernes después de su declaración ante el Ministerio Público.



El fiscal Boris Flores informó este viernes que Villegas había sido aprehendido para que brinde su declaración informativa.



"Se ha hecho la aprehensión únicamente para su declaración informativa en calidad de sindicado", señaló Flores. Como Villegas no se presentó a declarar en ocasiones anteriores, la Fiscalía decidió aprehenderlo para que se apersone a dar su testimonio.



El abogado de la caja admitió que Villegas no se presentó a audiencias anteriores. "Efectivamente, antes fue citado y no se presentó debido sus actividades laborales, pero sí entregó un descargo, con copias de pasajes al interior, y que en esa ocasión pidió ampliación de fecha y hora para presentarse posteriormente", explicó.



Villegas declaró en el caso de la compra supuestamente irregular de la Clínica Suiza, en Santa Cruz, por parte de la Caja. Botelho dijo que la acusación contra Villegas no corresponde debido a que esa adquisición se realizó en la gestión anterior, encabezada por Jaime Santa Cruz.



Villegas también está involucrado en el caso AeroSur: el actual director recontrató a un antiguo jefe administrativo de la Caja, Rodrigo De la Fuente, acusado de haber elaborado un supuesto convenio irregular entre esa empresa aérea y la Caja para la regularización de aportes en mora de esa empresa. El convenio alcanzó a un monto de Bs 4,6 millones.



El acuerdo, asegura la acusación, buscaba que AeroSur evitara el pago de aportes devengados a la Caja. El convenio fue firmado, aseguran los investigadores, en desmedro de los intereses económicos de la Caja.