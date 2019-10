Choque apunta a Valdivia y Zapata a Quintana

La ex directora de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (Uags), Cristina Choque involucró a la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, en reuniones a las que asistía incluso el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, mientras que Gabriela Zapata dijo que esa autoridad “traiciona” al presidente Evo Morales y aseguró que su relación con Citic Group es un montaje.



"Que la ministra Lenny Valdivia responda, qué hacía el 2 de septiembre en las oficinas de Gestión Social con el ministro Quintana", dijo Choque antes de ser trasladada de nuevo al penal de Obrajes. Acotó que “también venían fiscales a encontrarse con el ministro de la Presidencia. Que expliquen su versión, que se aclare, que se investigue”.



Mientras tanto su abogada, Martha Requena, ratificó la denuncia. “Había un funcionario policial que era el encargado de registrar el ingreso y salida de la oficina. Ella señaló claramente que el 22 de octubre, mucho antes de la apertura del caso, estos libros ya habían sido retirados". Complementó que su cliente solicitará una segunda ampliación de su declaración para dar detalles de estas reuniones, además de aportar pruebas.



Este medio se comunicó con el Ministerio de Transparencia, y desde allá informaron de que Valdivia no estaba en su despacho y que se podría pronunciar en las siguientes horas. Quintana tampoco se pronunció.



Choque y Gabriela Zapata asistieron a una audiencia de apertura de evidencias en el IDIF, que se suspendió. Al salir, la ex pareja del presidente Evo Morales, desmintió que hubiera sido ejecutiva de la empresa china Citic Group.



Cuando los periodistas le preguntaron sobre la tarjeta de presentación que exhibió recientemente el periodista Carlos Valverde en la que figura como representante en Bolivia de esa fima, ella cuestionó: “¿Yo he hecho esa tarjeta?, aquí hacen aparecer todo para culparme. Y lo único que voy a decir es que voy a empezar a destapar las ollas, porque el que tiene que ver en este tema es el ministro de la Presidencia”.



El periodista difundió un correo electrónico en el que se dirigían a ella y le comunicaban la intención del grupo de abordar con el presidente temas relativos a industrialización del litio y otros.



Zapata volvió a arremeter contra la autoridad. “Es un traidor, él debería ver las cosas bien. Es un traidor, traiciona al Presidente”, manifestó, mientras que su abogado defensor, Eduardo León, dijo que “no tuvimos conocimiento de aquello, la investigación tampoco incide en este extremo y menos se mencionó a esta empresa”.