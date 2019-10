?Detienen a 18 personas en operativo antidroga

El ministro de Gobierno, Carlos Romero informó en conferencia de prensa que se realizó un mega operativo en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Guardia y Montero, donde se allanaron 56 domicilios particulares, confiscando cocaína base, marihuana y cicotrópicos, se detuvo a 18 personas y arrestó a 138 jóvenes.



La autoridad señaló en estos 56 allanamientos fueron realizados de manera simultánea y con el apoyo de 20 fiscales del Ministerio Público departamental.



"El secuestro de 6.200 gramos de cocaína base, 560 gramos de marihuana, 120 tabletas de cicotrópicos, el secuestro de dos vehículos, tres inmuebles, 30 celulares, que dicho sea de paso servían como garantía para la provisión de droga a los jóvenes por parte de esto micro traficantes de droga", indicó el ministro.



Manifestó que de las 18 personas detenidas, 17 son de nacionalidad boliviana y una chilena, todos ellos tenían directa participación en la comercialización de drogas.



Romero precisó que se arrestó a 138 jóvenes a quienes se sorprendió infraganti en la transacción y consumo de drogas.



"En total tenemos 138 personas arrestadas por ser encontradas infraganti, sorprendidas en actividad de transacción y consumo de drogas, de ellas 109 jóvenes varones han sido arrestados, 19 mujeres arrestadas, a ellos se suman que 10 adolescentes que también se encuentran en condición arrestados", afirmó la autoridad.



Indicó que preocupa el hecho de que la droga sintética de más fácil acceso y más económico este siendo comercializada en circuitos irregulares, en condiciones expansivas y si bien no somos una sociedad consumidora de drogas por que los porcentajes son muy bajo.



"Estas personas que han sido aprehendidas no trabajan solas en algunos casos son intermediarios, en otros casos son proveedores de droga pero lógicamente son personas que tienen participación con socios. Nos preocupa el hecho de que estas personas se dedican a tomar contacto con los jóvenes a la salida del colegio o inmediaciones de las universidades", añadió.



Por su parte el director nacional de la Fuera Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Santiago Delgadillo que los 18 detenidos serán llevados a un juez cautelar para que defina su situación legal y que a los 138 arrestados los trasladarán a centros de rehabilitación.