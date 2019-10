Túpac, el niño que vivió para contar cómo fue el accidente en Comarapa

El 5 de mayo, a las 2:00 de la madrugada, un accidente de tránsito enlutó a Santa Cruz. Un bus de la empresa Trans Tupiza, que se trasladaba desde Comarapa hacia Santa Cruz se embarrancó en la zona el Abra del Quiñe, la más alta de ese municipio de los valles cruceños (unos 2.500 m.s.n.m), provocando la muerte de 15 personas y dejando más de una treintena de heridos.



Túpac León Saravia, de cuatro años, era uno de los pasajeros que viajaba junto a su abuela Pastora Ramos. Mientras trata de armar un tren, acompañado de su padre, cuenta que tuvo que agarrarse "biencito" del volante para no salir por la ventana mientras el bus caía al vacío o morir aplastado como los 15 pasajeros.



El niño es una de las víctimas "con suerte" del accidente, pero su nombre no apareció en la lista de fallecidos ni de heridos, era un viajero no registrado, dicen sus padres, que tuvieron que viaja de Potosí a los valles cruceños tras enterarse de la tragedia.



"Ahora pasaré más tiempo con él", dice el papá de Túpac agradeciendo a la vida por el "milagro" de que su hijo haya salido ileso. La misma suerte no corrió la abuela, se encuentra hospitalizada en Comarapa, pero "recuperándose favorablemente".