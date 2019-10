Chavistas denuncian violación de reglas y se van del Parlamento

La bancada oficialista en el parlamento venezolano se retiró luego de juramentar, pero antes de concluir la instalación de la legislatura este martes, alegando que se estaba "violando" el reglamento interior y de debates.



Diosdado Cabello, presidente saliente del Parlamento y número dos del "chavismo" acusó al nuevo presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, de preferir "la violación" en lugar de hacer cumplir la norma al darle el derecho de palabra al diputado opositor Julio Borges.



Ya en las afueras del recinto, Cabello señaló a la prensa que, de acuerdo con la norma, este martes debía celebrarse un estricto acto de instalación, sin discursos.



Además, agregó que el retiro "no se trata de un capricho", pues antes habían hecho un reclamo formal a través del jefe de bancada del PSUV, Héctor Rodríguez, "para que se cumpliera el reglamento pero él (Ramos Allup) hizo caso omiso".



El parlamentario oficialista aseveró que a Ramos Allup lo que le interesa "es provocar", y que le otorgó el derecho de palabra a Julio Borges como "un premio de consolación porque fue derrotado".



Los diputados elegidos en los comicios tomaron posesión hoy de sus cargos con lo que se puso fin a la hegemonía parlamentaria chavista de los últimos 17 años, después de que la oposición obtuviese el 6 de diciembre una mayoría de 112 diputados frente a los 55 conseguidos por el oficialismo.



Sin embargo, aún no está claro qué pasará con las cuatro credenciales de los diputados impugnados del estado Amazonas (sur), tres opositores y un chavista, que no fueron aceptados inicialmente en la instalación de la nueva asamblea.