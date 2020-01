No te pierdas las historias que dejó el concierto de Maná

El retorno de Maná a Santa Cruz de la Sierra no pudo ser mejor. Estadio lleno, clima agradable, buen sonido, grandes éxitos y la confirmación de que es una de las bandas preferidas del público cruceño marcaron el recital que los mexicanos ofrecieron en el Tahuichi.



En más de dos horas Fher Olvera, Álex González, Juan Calleros y Sergio Vallín dejaron las melodías de Corazón espinado, Labios compartidos, Hechicera, Rayando el sol y Vivir sin aire en la mente de los más de 30.000 espectadores.

Tanto dentro como fuera del estadio departamental cruceño, la noche del sábado tuvo sabor a Maná. Estas son las historias de usuarios que asistieron o que por uno u otro factor, tuvieron que perderse el concierto:

Vivian Viscarra Rengel: "El mejor concierto de mi vida. fui la primera en entrar a cancha, todo sacrificio tiene su recompensa"

Maira Paniagua: "Mi anecdota es que no pude ir al concierto por que me quede sin entradas creo que lo contare toda mi vida como sufrí al no ir a ver a mis grandes amores"

Javier Vargas: "Desde el balcón de mi casa se escucho muy bien, saque una tablita con queso criollo y ahumado, papas fritas y cerveza y a corear se dijo"

Aurelio Arturo Mercado: "Viaje 10 horas desde trinidad con mi entrada para cancha, entre al estadio a las 6:30 tube 3;30 parau esperando a aque canten, cosa que ni en el cuartel tube tanto plantoneau pero no me arrepiento valio la pena el conciertazo"

Jesus Manuel Aguilera Barriga: "Le agarre la mano a la chica equivocada, pero luego encontré la mano de mi chica jajaja."

Maria Isabel Chalup: "Expectacular!! Estoy ronca de tanto cantar. La verdad inolvidable. Muy puntuales. Me falto concierto"

Fernando Leigue: "Valió la pena cada peso pagado "1400" sabía que no podía faltar clavado en un bar se hizo esperar con ese tema. Mi anécdota es que fui sólo y estaba en la segunda fila super temprano y conocí unas personas super buena onda muy amables que me brindaron su mano x q m sacaron la billetera en un alboroto x unos chicles. 200 puntos el concierto..."

Ruben Dedor: "Y los que fueron al concierto de Aerosmith, también cuenten sus anécdotas :-) ;-) :-P"

Edù Alvaro Mamani: "Me compre un Cd de 2 bs con todas sus canciones y lo disfrute desde mi cama"

Mauricio Porcel Saavedra: "Compre la entrada a 500 bs la de curva de 180 bs pero tengo plata soy del verde"

Gabrielita Ribera: "Escuchar a la gente gritar, corear las canciones, llorar de la emoción, uno que otro salud con la pieza clasica que tocó nuestros sentimientos, hermoso!!!... Hermoso me imagino, porque no fui ��"