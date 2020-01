Miley Cyrus confiesa que dejó las drogas

La revista Billboard publicó una extensa entrevista a la cantante Miley Cyrus, que reveló que decidió dejar el alcohol y las drogas para iniciar una etapa de sobriedad.

"No he fumado marihuana en tres semanas, que es el mayor tiempo que he pasado sin ella. No estoy consumiendo drogas, no estoy tomando ¡Estoy completamente sobria! Eso es algo que quería hacer", contó a la publicación especializada en música.

Cyrus nunca ha ocultado su afición por la marihuana, e incluso hay varias fotografías en sus redes sociales que la muestran consumiendo con amigos. No obstante, y pese a ser una fumadora frecuente, asegura que el proceso no ha sido complejo.

La estrella pop también habló del lanzamiento de su próxima canción, una balada titulada Malibú, que se dará a conocer el 11 de mayo, y que escribió inspirada en su relación con el actor Liam Hemsworth (Los juegos del hambre).

Recordemos que la pareja comenzó su romance en 2009 y se comprometió en 2012, pero se distanciaron un año después. En 2016 retomaron el noviazgo.

La exprotagonista de Hannah Montana explicó que hasta ahora no tenía interés en plasmar sus sentimientos hacia el actor en una de sus piezas, pero cambió de opinión.