Choi Oe-chool: “Cuando el líder trabaja por su pueblo se avanza rápido”

Saemaul Undong, también conocido como el Movimiento de la Nueva Comunidad, trabaja para convertirse en una herramienta que profundice las relaciones de cooperación de Corea del Sur con otros países, en especial aquellos que los cooperaron cuando sobrevivieron a la guerra. Lanzado en 1970 por el entonces presidente Park Chung Hee, en los últimos años, la iniciativa ha descubierto un nuevo escenario, ya que se convirtió en un movimiento global.



_¿Cuáles son las bases en las que se funda el Movimiento de Saemaul Undong?

En 1950, Corea del?Sur era el país más pobre del mundo, devastado por guerras y ocupaciones, pero recibió la ayuda de varios países. Más del 50% del capital provenía de donaciones del exterior. Sin embargo, hoy el país está entre las economías más grandes del mundo y por ello es tiempo de devolver la ayuda a otros países. Corea es el único país que de ser un destinatario de las ayudas internacionales se levantó para convertirse en un donante. El espíritu del movimiento no discrimina razas, personas o condición social.



_¿Cómo logra cambiar Corea del?Sur su situación económica en 60 años?

Fue gracias a líderes como el presidente Park Chung Hee. El Movimiento Global de Saemaul Undong es una estrategia de desarrollo con base en la cooperación, todas las decisiones se toman consultando a la comunidad; ese fue el motor del rápido desarrollo del país. Cuando el líder busca la prosperidad de su pueblo y trabajan de manera conjunta, se logran sinergias.?Se avanza rápido porque todos persiguen el bien común.



_¿Se han convertido en una organización global?

Los proyectos de Saemaul Undong para combatir la pobreza y promover la autosuficiencia y la cooperación en las comunidades están actualmente en curso en 120 aldeas de 24 países. Cerca de 5.300 extranjeros también fueron invitados a Corea del?Sur de 93 países conocer el programa.



Además, Saemaul fue seleccionado como un nuevo paradigma de desarrollo por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE). A través de la red y el campo de experiencias de política de muchos líderes, puede convertirse en una estrategia para las economías en desarrollo.



_Ustedes enseñan las bases del movimiento en la Universidad de Yeungnam.

Sí, hemos recibido delegaciones de 144 países, cerca de 120 delegados se quedaron en Corea del?Sur para poner en práctica las enseñanzas. Hemos graduado a estudiantes de 67 países.



_¿Cuesta cambiar la mentalidad de quienes reciben la cooperación?

Siempre hay desconfianza, pero luego se dan cuenta de los resultados. Les enseñamos toda la cadena, desde la producción, la cosecha y el almacenaje hasta la comercialización. El objetivo es elevar el valor de la producción, incluso contactamos una firma global para vender los productos.



_¿Visitan las comunidades para aplicar el sistema?

Claro, primero hacemos un diagnóstico y les preguntamos ¿en qué área tienen interés de trabajar?

Uno de los casos de éxito se dio en una comunidad de Vietnam. Ellos solo cultivaban cuando llovía y las necesidades eran apremiantes. Un equipo los acompañó dos años, cultivaron soya, frejol, ají y ajo. Se implementó tecnología, sistema de riego y lograron incrementar sus ingresos.



_Con mejores productos también cobran más.

Sí, por ejemplo, en Corea durante el invierno no se podía cultivar los melones de manera natural porque no hay agua y hace frío. Sin embargo, se hicieron investigaciones y logramos desarrollar invernaderos, cuando hace frío cubrimos las plantas, colocamos estufas, pero la fruta es más cara porque el costo de producción se eleva y hay que recuperar. Lo importante es que no dejamos de consumir melón