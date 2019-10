‘Llueven’ los regalos para cuatrillizos

Le pedimos un instante de su tiempo y Sergio Pereyra, el papá de los cuatrillizos, nos concedió la entrevista luego de ver a sus retoños (Cristian, Sofía, Thiago y Thaísa) en la Caja Bancaria de Salud, ayer al mediodía. Con la emoción a flor de piel, no ocultaba cierto estrés porque el nacimiento de los bebés puso su vida bajo el lente de los medios.



Nos contó que sus familiares, amigos y colegas (de una empresa de informática y del banco Bisa) los han colmado de regalos a partir del mes y medio en que recibieron la noticia, por lo cual ya están listas las cunas y accesorios para esperar la llegada de los bebés al nuevo hogar.

“Gracias a Dios los cuatro están estables y esperamos que en unas tres semanas sean dados de alta”, estimó.



No existen fórmulas

Sergio y Nadiuska están casados hace seis años, tienen trabajos estables y están agradecidos por la atención recibida en la Caja Bancaria, con los médicos de apelllidos Imana, Caba, Álvarez, Rojas y Antezana.

Consultado sobre la receta ‘mágica’ para tener más de un hijo en un solo parto, indicó que tal vez este caso sea hereditario, porque en las familias de ambos existen padres con mellizos.



Aunque evita los temas personales, adelantó que él y su esposa cuidan su alimentación, aunque sin llegar a extremos. Eso sí, tratan de seguir la tradicional fórmula de que cada plato de comida contenga un 25% de carbohidratos, un 25% de proteínas (carne) y un 50% de verduras.



Recibirían cuatro más

Esta pareja de bolivianos (él nació en Brasil, pero es de padres bolivianos y ella es de Beni) ya tienen identificados a sus compadres; el padre no adelantó quiénes, pero indicó que estarán compartidos entre ambas familias. Descartó pensar en no darles más hermanos. “Si volviéramos a tener mellizos o cuatrillizos en los próximos años, los recibiríamos con la misma alegría que a estos cuatro hijos que Dios nos mandó”, manifestó