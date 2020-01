Las dos naves de LaMia en la FAB tenían matrícula y autorización de ingreso al país

Las dos naves de LaMia llegaron hasta el hangar de la FAB de Cochabamba el año 2014 con el objetivo de que se les realice un mantenimiento de categoría C. Pero ese objetivo se ha cumplido a medias, puesto que a una de ellas no se le ha tocado aún y a la segunda se le ha terminado con el trabajo, pero los técnicos se dieron cuenta de que necesita un nuevo tren de aterrizaje que debe ser traído de fábrica, aspecto que la compañía aérea no ha cumplido hasta ahora. Mientras no estén operables para volar, la FAB no puede dejarlas salir.



No es el único argumento para que estas dos naves continúen en el Servicio de Mantenimiento número 2 de la Fuerza Aérea de Bolivia en Cochabamba: LaMia llegó a deberle a la FAB Bs 98.000 por uso de plataforma del avión al que no se le hizo ningún mantenimiento, y cerca de Bs 400.000 por el servicio técnico que se le prestó a la segunda.



Pero la compañía no cumplió con esa deuda. En diciembre, el comandante de la FAB, Celier Aparicio, confirmó que la institución militar tiene un proceso civil radicado en el Juzgado 13 Público Civil Comercial de la ciudad de Cochabamba, demandando a la empresa por una deuda impaga que asciende a Bs 335.550, por la prestación del servicio C, efectuado por el Servicio de Mantenimiento Aéreo N.° 2 , de abril a octubre de 2014.



El coronel Jaime Soria Jaldín, gerente general del Servicio de Mantenimiento Aéreo 2 de la FAB Cochabamba, ha mantenido constante comunicación con Gustavo Vargas, por medio de notas de oficio, para que cumplan con el pago de la deuda. “Ellos respondieron algunas, no todas. Como excusa ponían que recién empezaron a volar y que todavía no generaban”, reveló.



La revelación

Otro dato que reveló Soria es que las dos naves AVRO RJ 85, similares a la que se estrelló antes de llegar a Medellín, el pasado 28 de noviembre, cuando murieron 71 personas, cuentan con matrícula boliviana CP- 2997 y CP 2998, las mismas que debieron de ser tramitadas para que ingresen a territorio nacional. El registro de la matrícula no solo se encuentra en la parte externa de la nave, sino también grabado en una plaqueta en la cabina.



Soria aclaró que la matrícula no significa que tiene certificado de aeronavegación, que es la que autoriza la DGAC para operar en cielos bolivianos. Según el gerente de servicios de mantenimiento aéreo 2 de la FAB Cochabamba, el estado de las dos aeronaves puede ser calificado como muy bueno una vez que se termine con el servicio técnico, tanto la que tiene que ingresar a servicio como la que necesita un nuevo tren de aterrizaje delantero

