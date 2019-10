Mick Jagger se burla de Trump en pleno show

El líder de la banda británica The Rolling Stones, Mick Jagger, se burló este jueves del empresario estadounidense Donald Trump y dijo que disfrutó del "aire fresco" de la Ciudad de México durante el segundo concierto del grupo en esta capital.



Al igual que en su primer concierto, este lunes, Jagger se ganó a los 60.000 seguidores que presenciaron el concierto con sus bromas e intervenciones en español, altamente celebradas por los asistentes.



"La próxima semana Roger Waters presentará en el Foro Sol The Wall con la participación especial de Donald Trump", dijo Jagger en referencia al personaje favorito en la carrera por la candidatura republicana a la Casa Blanca en las elecciones de Estados Unidos.



Trump no ha dejado de generar polémica con sus comentarios sobre inmigración desde que anunció su candidatura a la nominación del Partido Republicano.



Además, el controvertido personaje defiende la deportación de más de 11 millones de indocumentados y la construcción de un muro en su frontera sur para bloquear los flujos de inmigración clandestina, esto último el blanco de la broma de Jagger.



Bromeó sobre la contaminación en México



El vocalista, de 72 años, se echó a la bolsa a sus seguidores al hacer constantes comentarios sobre su estancia en la Ciudad de México y en uno en especial se refirió al aire de la capital mexicana que en días anteriores padeció una contingencia ambiental que decretaron las autoridades por la alta contaminación.



Tras una serie de canciones, Jagger expresó: "qué buen ambiente hay en México, aquí siempre respiro aire fresco", provocando las risas del público.



La gira por América Latina



Tras su última visita en 2006, los Stones ofrecieron el lunes y el jueves de esta semana dos conciertos en el Foro Sol de la capital mexicana, que representó la penúltima parada de la gira "América Latina Olé Tour".



La gira comenzó en Santiago de Chile y posteriormente pasó por Buenos Aires, Argentina; Montevideo, Uruguay; Río de Janeiro, Sao Paulo y Porto Alegre, Brasil; Lima, Perú, y Bogotá, Colombia.



El periplo concluirá en La Habana, Cuba, donde el legendario grupo ofrecerá un concierto gratuito el 25 de marzo.