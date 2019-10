Cómo desaparecer de internet sin dejar huella

Cada vez hay menos personas que no entren al mundo digital, algunos tienen solo un correo electrónico, otros cuentas en redes sociales y los más "tecnológicos" tienen blogs, suscripciones, páginas propias, etc.



A medida que avanza la tecnología nos vamos metiendo más, pero ¿habrá alguna forma de salir? ¿será posible ir para atrás?. Aunque no totalmente, sí y aquí te explicamos cómo:



Usando un software. Existen servicios digitales que se dedican a borrar la existencia digital, eliminar cuentas y todo el rastro de los usuarios. El diario uruguayo El Observador recopila alguna de esas herramientas, como Justdelete.me, que ofrece una larga lista de servicios de los cuales su software puede borrar el perfil (porque hay otros de los que es imposible), de manera gratuita.



DeleteMe, que es de pago, se encarga de tu desaparición mientras que AccountKiller, enseña cómo hacerlo paso a paso.



Forma artesanal. Si quieres eliminar tu presencia online sin usar un software, puedes borrar cada una de las cuentas en redes sociales. Se recomienda hacer una investigación de fondo con los motores de búsqueda como Yahoo o Google para ver que no olvidemos ninguna cuenta.



Si bien algunos sitios no permiten borrar los perfiles, puedes eliminar todo de ellos hasta hacerlos irreconocibles: eliminar la foto, modificar el nombre y sacar todos tus datos.



Luego debes eliminar todas las suscripciones que hayas hecho y finalmente, para terminar de desaparecer, cerrar tu correo electrónico. Fin de tu historia digital.